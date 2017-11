Ein Autofahrer hat in Blagnac in der Nähe von Toulouse seinen Wagen in eine Gruppe von Passanten gesteuert. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag nahe einer Hochschule. Drei Studenten wurden verletzt. Über die Anzahl der Schwerverletzten gibt es widersprüchliche Angaben. Eine 23-jährige Frau aus China habe schwere Verletzungen erlitten, berichten die Agenturen AFP und dpa, von zwei Schwerverletzten berichtete die Agentur Reuters.



Der Fahrer wurde festgenommen. Der Sender BFMTV und die Lokalzeitung La Dépêche berichteten, dass der Mann angegeben habe, absichtlich gehandelt zu haben. Aus Polizeikreisen hieß es, dass dies noch überprüft werde.

Bei dem Fahrer handele es sich um einen 28-Jährigen, der der Polizei wegen kleinerer Delikte – vornehmlich Drogen – bekannt sei. Er soll gesagt haben, dass er schizophren sei, hieß es aus Polizeikreisen. Der Mann sei von den Behörden nicht in der Datenbank möglicher Gefährder für die Staatssicherheit geführt worden – darin werden etwa Menschen geführt, denen terroristische Absichten zugetraut werden.

Innenminister Gérard Collomb bekundete den Verletzten seine Unterstützung und lobte eine schnelle Reaktion der Polizei. Die Ermittlungen sollten nun den Hintergrund der Tat klären, twitterte er. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen, darunter auch Attacken mit Fahrzeugen.