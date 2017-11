Knapp vier Tage lag die Glory Amsterdam auf einer Sandbank vor der ostfriesischen Insel Langeoog, jetzt schwimmt sie wieder frei. Ein Schleppversuch am Donnerstagmorgen war erfolgreich verlaufen, teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit – der Frachter ist gesichert.

Am Sonntagabend hatte der Sturm Herwart das Schiff in der Deutschen Bucht losgerissen. Mit einer defekten Ruderanlage war die Glory Amsterdam zwei Kilometer vor Langeoog auf Grund gelaufen. Der Massengutfrachter war nicht beladen, hatte aber rund 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel in seinen Tanks. Ein geplanter Bergungsversuch am Montagabend war wegen nicht ausreichender Wassertiefe verschoben worden.

Am Mittwochabend stellten die Bergungsexperten des Havariekommandos einen Leinenverbindung zur Glory Amsterdam her und begannen, 16.000 Liter Ballastwasser abzupumpen. So konnte der Tiefgang der 225 Meter langen Frachters verringert werden. Gegen 7.15 Uhr konnten zwei Schlepper das Schiff wieder ins Tiefwasser ziehen. Nun sollen drei Schlepper die Glory Amsterdam in den Wilhelmshavener Hafen bringen, wo sie am Nachmittag erwartet wird.



Eine technische Überprüfung an Bord habe ergeben, dass während des Schleppvorgangs keine Schadstoffe ausgetreten seien, gab das Havariekommando bekannt. Die 22 Personen der Schiffsbesatzung sing unversehrt, der Schiffskörper weist keine Beschädigung auf.