Die Vertreibung der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus dem ehemaligen IS-Hauptsitz Rakka hat nach Einschätzung der Vereinigten Arabischen Emirate eine zusätzliche Terrorgefahr geschaffen. Zahlreiche Kämpfer des IS seien aus der syrischen Stadt weitergezogen nach Libyen, Somalia, in afrikanische Staaten südlich der Sahara und auf die Philippinen, einige sind auch nach Europa zurückgekehrt, sagte der Chef des Antiterrorprogramms der Emirate, Ali al-Naimi.



Eine große Gefahr gehe zudem von Gruppen in der syrischen Provinz Idlib aus, die dem Terrornetzwerk Al-Kaida angehörten. Diese kontrollierten dort ein Gebiet mit zwei Millionen Bewohnern und hoher Arbeitslosigkeit, "da ist es einfach für sie, neue Terroristen zu rekrutieren".



Nach Recherchen der BBC hatte ein aus Dutzenden von Lastwagen und Bussen bestehender IS-Konvoi die syrische Stadt Rakka im Oktober kurz vor dem Einmarsch der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) verlassen. Lokale Kämpfer hätten eine Vereinbarung mit dem IS über deren Abzug getroffen. Mindestens 250 IS-Kämpfer mit etwa 3.500 Angehörigen hätten so die Stadt verlassen können, berichtete die BBC. Unter den Geflohenen sollen auch einige ausländische IS-Kämpfer gewesen sein.

Die Emirate und Saudi-Arabien halten im Gegensatz zu Deutschland auch die Muslimbruderschaft für eine Terrorgruppe. Die Organisation habe zwei Gesichter, sagte Al-Naimi. "Wenn sie zu den Muslimen sprechen, sagen sie, dass sie zum Kalifat zurückkehren wollen. Wenn sie sich aber an den Westen wenden, sprechen sie über Menschenrechte, Demokratie und Meinungsfreiheit."



Al-Naimi ist auch Vorsitzender eines Ältestenrats der Muslime, der eng mit dem Kairoer Al-Azhar-Islam-Institut zusammenarbeitet, einer wichtigen religiösen Instanz des sunnitischen Islam. Ziel sei es, auch islamische Prediger aus Europa dort fortzubilden, damit diese in ihren Heimatgemeinden einer Verbreitung radikaler Ideen entgegenwirken könnten. "Im Moment verhandeln wir mit den Regierungen von Frankreich und Großbritannien darüber, ob sie sich unserer Initiative anschließen wollen", sagte Al-Naimi.