Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Klage (Beschwerde-Nr. 54646/17) eines russischen Staatsbürgers für unzulässig erklärt, der wegen des Verdachts auf Verbindungen zum "Islamischen Staat" von Deutschland nach Russland abgeschoben worden war. Das Straßburger Gericht teilte mit, es sehe keinen Grund zur Annahme, dass dem Kläger in Russland unmenschliche Behandlung drohe. Die deutschen Gerichte hätten den Fall sorgfältig bearbeitet und die Entscheidung zur Abschiebung umfassend begründet.



Der Kläger stammt aus der russischen Republik Dagestan im Nordkaukasus, ist aber in Bremen aufgewachsen. Im März dieses Jahres hatten deutsche Behörden die Abschiebung des heute 18-Jährigen beschlossen. Begründet wurde die Entscheidung mit Kontakten des Mannes zum sogenannten "Islamischen Staat". Den Behörden zufolge sei dem Mann ein Terroranschlag in Deutschland zuzutrauen, er habe zudem Suizidgedanken geäußert. In einem Chat mit einem Islamisten aus Essen soll er sich zu einem Anschlag auf Zivilisten bereit erklärt haben. Konkrete Anschlagspläne sollen nicht vorgelegen haben.



Im März ordneten die Behörden Abschiebehaft an. Der gebürtige Russe klagte gegen seine Abschiebung mit der Begründung, dass ihm in seiner Heimat Folter, Überwachung oder Gefangenschaft drohe.



Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ordnete im Juli an, die Abschiebung vorläufig auszusetzen, hob den Stopp im August aber wieder auf. Im September wurde der Mann mit russischer Staatsangehörigkeit abgeschoben. Ein Einspruch gegen das Urteil der Richter am in Straßburg ist nicht möglich.