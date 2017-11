Das Motiv des Angriffs auf eine Kirche in Texas geht nach Angaben der Behörden auf Familienstreitigkeiten zurück. Die Tat habe keinen rassistischen oder religiösen Hintergrund, sagte ein Vertreter der texanischen Sicherheitskräfte. Der Täter hatte am Vortag während eines Gottesdienstes in dem Dorf Sutherland Springs 26 Menschen getötet.

Zwischen dem Schützen und der Kirchengemeinde in Sutherland Springs soll eine Verbindung bestanden haben. Angeheiratete Verwandte des Täters hätten dort gelegentlich am Gottesdienst teilgenommen. Zur Tatzeit seien sie aber nicht dort gewesen, sagte der Sicherheitsvertreter. Der Täter habe Probleme mit seiner Familie und den Schwiegereltern gehabt; seine Schwiegermutter sei regelmäßige Besucherin der Kirche gewesen. Vor der Tat habe der Angreifer Drohnachrichten verschickt.

Nach dem Angriff soll sich der Mann selbst erschossen haben, berichtete die örtliche Polizei. Zuvor habe ein bewaffneter Bürger den Schützen verfolgt und angeschossen. Der Schütze wurde nach der Tat tot in seinem Wagen gefunden.



Zu zwölf Monaten Haft verurteilt

Die US-Armee identifizierte den Täter als Devin K., einen früheren Mitarbeiter der Luftwaffe. Ein Militärgericht habe ihn 2012 nach tätlichen Angriffen auf seine Frau und das gemeinsame Kind zu zwölf Monaten Haft verurteilt, teilte das Pentagon mit. Wegen schlechter Führung sei zusätzlich sein Rang zurückgestuft worden. Zwei Jahre später sei er aus der Armee entlassen worden. Bis dahin habe er in New Mexico auf einem Luftwaffenstützpunkt gearbeitet.

Die Polizei teilte mit, der Bewaffnete habe bei der Tat schwarze Kleidung und eine schusssichere Weste getragen. Ein Sprecher der texanischen Behörden sagte, in seinem Auto seien weitere Waffen gefunden worden.

Die Tatwaffe habe der Schütze im April 2016 in einem Geschäft in San Antonio erworben, berichtete CNN. Die vorgeschriebene Überprüfung des Käufers habe nichts ergeben, was einen Kauf verhindert hätte.

US-Präsident Donald Trump ordnete an, die Flaggen auf halbmast zu setzen. In Tokio sagte er im Zuge seiner Asienreise, der Vorfall sei eine "Tat des Bösen" gewesen. Der Täter sei "sehr verwirrt" und in "höchster Weise psychisch gestört", sagte Trump. Laut vorläufigen Berichten habe der Mann über eine lange Zeit "viele Probleme" gehabt.