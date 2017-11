Beim Versuch, die italienische Küste auf einem Boot zu erreichen, sind mindestens 30 Menschen gestorben. Wie das UN-Flüchtlingswerk UNHCR mitteilte, werden noch viele vermisst. Es sei zu mehreren Rettungsaktionen gekommen.



Ein Hubschrauber der EU-Marinemission Sophia hatte zuvor ein sinkendes Schlauchboot auf dem Mittelmeer entdeckt. Wie die Mission auf Facebook mitteilte, seien viele Menschen im Wasser getrieben. Einsatzkräfte haben daraufhin 23 Tote geborgen, 64 Menschen konnten gerettet werden. Nach Angaben der italienischen Küstenwache wurden am Freitag bei sechs verschiedenen Einsätzen insgesamt etwa 700 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet.

In diesem Jahr kamen bislang deutlich weniger Flüchtlinge als im Vorjahr in Italien an. So hätten 2017 bislang 110.000 Menschen das Land erreicht, etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr. In den letzten Tagen kam es allerdings wieder vermehrt zu Rettungseinsätzen vor der italienischen Küste. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) kamen in diesem Jahr bereits mehr als 2.800 Menschen auf dem Mittelmeer ums Leben.