Bei einem Schiffbruch vor der libyschen Küste sind mindestens 31 Personen gestorben. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf libysche Beamte. Mehr als 200 Personen wurden demnach gerettet.



Der Unfall ereignete sich unweit von Garabulli, einer libyschen Stadt östlich von Tripolis. Die Flüchtlinge wollten von dort aus das Mittelmeer auf zwei Booten überqueren. An der Unglückstelle hätten mehrere Leichen im Wasser getrieben, sagte ein Sprecher der libyschen Marine. Schätzungsweise seien dort 500 Menschen an Bord gewesen. Es werde damit gerechnet, dass die Zahl der Toten und Vermissten noch steigen könnte.

Die Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee teilte mit, sie habe mit ihrem Schiff Aquarius in internationalem Gewässer vor Libyen ein Holzboot mit mehr als 400 Menschen erreicht. Von Ertrunkenen war nicht die Rede.



Die Leichen der Flüchtlinge sollen in die Hauptstadt Tripolis gebracht werden. In diesem Jahr sind bereits etwa 3.000 Migranten bei dem Versuch umgekommen, das Mittelmeer auf seeuntauglichen Booten nach Europa zu überqueren. Seit Mittwoch waren mehr als 1.100 Menschen gerettet worden. Hilfsorganisationen beklagten allerdings eine zunehmende Behinderung bei der Suche nach schiffbrüchigen Flüchtlingen auf hoher See.