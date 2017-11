Papua-Neuguinea - Polizei räumt australisches Flüchtlingscamp auf Manus Auf Veranlassung der australischen Regierung hat die örtliche Polizei in Papua-Neuguinea ein Flüchtlingslager geräumt. Die knapp 400 Bewohner sollen in Transitunterkünfte auf der Insel Manus gebracht werden. © Foto: Thanus/Reuters

Auf der Insel Manus räumt die Polizei von Papua-Neuguinea ein australisches Flüchtlingslager. In dem Camp, das seit Ende Oktober offiziell geschlossen ist, hielten sich am Morgen noch rund 400 Flüchtlinge auf. Die Polizei rief die Bewohner auf, das Lager umgehend zu verlassen.



Die Campbewohner berichteten, die Beamten hätten sich gewaltsam Zugriff verschafft. Polizeichef Dominic Kakas widersprach diesen Schilderungen: "Es ist eine andauernde Verhandlung mit den Flüchtlingen, keine Räumung. Wir sagen ihnen, sie sollen gehen, weil es auf der anderen Seite Wasser, Lebensmittel und angemessene Unterkünfte gibt." In Lorengau, der Hauptstadt der Provinz Manus, wurde eine neue Unterkunft für die Migranten errichtet.



Australien bezahlt den Inselstaat Papua-Neuguinea dafür, Flüchtlinge aufzunehmen, die über das Meer unerlaubt in Australien einreisen wollten. Die Regierung von Malcolm Turnbull lässt Boote auf See abfangen und lässt in Drittländern wie Papua-Neuguinea Auffanglager errichten.



Peter Dutton, australischer Minister für Einwanderung und Grenzschutz, bestätigte den Einsatz, der nach seinen Worten dem Umzug der Migranten in eine neue Einrichtung diene: "Es ist wie bei einem Mieter, der nicht in das neue Haus ausziehen will, das man für ihn gebaut hat." Die australischen Steuerzahler hätten rund 6,4 Millionen Euro für eine neue Unterkunft bezahlt, sagte Dutton in einem Radiointerview. "Jetzt möchten wir, dass die Leute umziehen." Der Minister bezeichnete es als "empörend", dass sich immer noch Menschen im Lager aufhielten.



Das oberste Gericht von Papua-Neuguinea hatte das Lager auf Manus im vergangenen Jahr als verfassungswidrig eingestuft. Daraufhin beschloss die australische Regierung die Schließung zum 31. Oktober dieses Jahres. Hunderte Bewohner weigerten sich jedoch, das Lager zu verlassen – nach eigener Aussage aus Furcht vor Übergriffen von Einheimischen. Zudem soll die Strom- und Wasserversorgung in den neu errichteten Auffangstationen unzureichend sein. Australiens Regierung hat allerdings auch in dem Lager auf Manus die Wasser- und Stromversorgung abgestellt.



Einige Flüchtlinge berichteten auf Twitter von dem Polizeieinsatz: "Wir werden angegriffen", schrieb ein Campbewohner. Die Polizei habe begonnen, Unterkünfte, Wassertanks, Betten und Habseligkeiten zu zerstören. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnte vor "ernsthaften Verletzungen" und rief dazu auf, die Lagerinsassen nach Australien zu bringen.



In mehreren australischen Städten waren Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Umgang der Regierung mit Flüchtlingen zu demonstrieren. In einem offenen Brief wurde an Premier Turnbull und Oppositionsführer Bill Shorten appelliert, die Gefahr, dass Menschen erkranken und "sogar sterben werden, weil grundlegende Hygiene, Lebensmittel, Wasser und medizinische Betreuung fehlen", wahrzunehmen.



Turnbull verteidigte die Linie seiner Regierung: Die Bewohner des Lagers versuchten mit ihrer Weigerung, das Camp zu verlassen, die australische Regierung unter Druck zu setzen. "Wir werden unsere Einwanderunspolitik nicht Menschenschmugglern überlassen", sagte Turnbull. Auch Papua-Neuguinea weigert sich, die Flüchtlinge dauerhaft aufzunehmen.