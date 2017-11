Ein Politiker der Linken aus Sachsen, Michael Richter, zieht aus Angst vor Rechtsextremen nach Bayern. "Jetzt ziehe ich die letzte Konsequenz – indem ich im Dezember Freital verlasse und in Bayern neu anfange", sagte der Freitaler Stadtrat in einem Interview mit Spiegel Online. Er sei schon jetzt nur noch selten in Freital, weil er sich "permanent von Rechten umgeben fühle". Auf die Frage, ob die Angst vor weiteren Angriffen so groß gewesen sei, antwortete Richter: "Absolut."

Im Juli 2015 sollen Rechtsextreme einen Sprengstoffanschlag auf sein Auto verübt haben. Für diese Tat sowie für Angriffe auf das Parteibüro der Linken, ein linkes Wohnprojekt und zwei Asylunterkünfte wird die Gruppe Freital verantwortlich gemacht. Sieben Männer und eine Frau, die zu der Gruppe gehören sollen, stehen deshalb seit März vor einem Dresdner Gericht. Sie verantworten sich dort wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, versuchtem Mord und der Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen. Einer der mutmaßlichen Rädelsführer, Patrick F., hatte bereits im April seine Beteiligung an allen fünf Taten gestanden.



Die Anschläge Auto gesprengt In wechselnden Besetzungen griffen die Angeklagten, so die Ermittler, unter anderem zwei Asylbewerberunterkünfte und ein linkes Wohnprojekt an. Sie nutzten dazu in Deutschland illegale Sprengkörper, die sie in Tschechien kauften. Teilweise bestreiten die Angeschuldigten eine Beteiligung. Am 27. Juli 2015 sprengten die mutmaßlichen Täter den Golf des Freitaler Linken-Abgeordneten Michael Richter, der sich für Flüchtlinge engagiert. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, weitere Wagen wurden beschädigt. Asylbewerberunterkunft attackiert In der Nacht vom 19. auf den 20. September 2015 sollen die Angeklagten am Küchenfenster einer Asylbewerberunterkunft auf der Bahnhofstraße Freital zwei Sprengkörper gezündet haben, darunter einen in Deutschland verbotenen mit dem Namen Cobra 12. Mauerwerk, Glas- und Kunststoffsplitter flogen umher. Verletzt wurde nur deshalb niemand, weil die acht Bewohner in anderen Räumen schliefen. Linken-Parteibüro angegriffen Am 20. September 2015 sollen die mutmaßlichen Täter die Schaufensterscheibe des Partei- und Abgeordnetenbüros der Linkspartei in Freital gesprengt haben, weil sich die Linke für Asylbewerber stark macht. Sprengsätze auf Wohnprojekt Am 18. Oktober 2015 soll die Gruppe gemeinsam mit zugereisten Unterstützern das linke Wohnprojekt Mangelwirtschaft auf der Overbeckstraße 26 in Dresden angegriffen haben. Sie schleuderten Steine und Böller ins Haus und sprengten eine Flasche mit Buttersäure, um das Haus unbewohnbar zu machen. Ein weiterer Sprengsatz dieser Art zündete aber nicht. Die Ermittler sehen in dem Anschlag einen Racheakt der Täter an den Bewohnern. Hintergrund ist ein mutmaßlich linker Angriff auf einen Rechtsradikalen, der mit anderen eine Turnhalle blockiert hat, in der eine Flüchtlingsunterkunft entstehen sollte. Flüchtlingswohnung angegriffen Am 31. Oktober 2015 soll die Gruppe an Fenstern im Erdgeschoss der Asylbewerberwohnung Wilsdruffer Straße 127 zeitgleich drei in Deutschland illegale Sprengkörper Cobra 12 gezündet haben. Die Explosion löste Teile der Fenster aus dem Mauerwerk, Glassplitter flogen umher und verletzten einen der Bewohner im Gesicht. Die drei anderen retteten sich in den Flur, nachdem einer die abbrennende Lunte bemerkt hatte.



Wenige Tage später wurden drei der jetzt Angeschuldigten festgenommen und kamen in Haft.

Richter sagte Spiegel Online, er habe aus Gerichtsakten erfahren, dass er "mitsamt dem Wagen in die Luft gesprengt werden sollte". Dass die mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft säßen, bedeute ihm nicht viel. "Das ändert nichts am politischen Klima", sagte er. "Für den Oberbürgermeister gibt es nach wie vor kein Problem mit Rechtsextremisten in Freital, ein kleiner Teil der Bevölkerung verharmlost oder befürwortet sogar die Taten der Gruppe Freital. Und deren Unterstützernetzwerk existiert ja weiterhin."