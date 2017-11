Der als mehrfacher Mörder verurteilte US-Amerikaner Charles Manson ist tot. Er starb in einem Krankenhaus in Kern County im US-Bundesstaat Kalifornien eines natürlichen Todes. Das teilte die kalifornische Gefängnisbehörde mit. Manson wurde 83 Jahre alt.



Manson war vor einigen Tagen eingeliefert worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Nähere Details nannten die Gefängnisbehörden zunächst nicht.



Manson wurde für schuldig befunden, als Anführer einer Sekte im Jahr 1969 brutale Morde an der schwangeren Schauspielerin Sharon Tate – der damaligen Frau von Regisseur Roman Polanski – sowie sechs weiteren Menschen in Auftrag gegeben zu haben. Er war selbst nicht am Tatort, wurde aber nach einem langen, spektakulären Mordprozess als Auftraggeber der Verbrechen verurteilt. Im Frühjahr 1971 erhielten Manson und seine engsten Anhänger die Todesstrafe. Das Strafmaß wurde später – nach Aussetzung der Todesstrafe in Kalifornien – in lebenslange Haft umgewandelt. Eine Freilassung auf Bewährung war ihm mehrfach verwehrt worden. Die nächste Bewährungsanhörung war für das Jahr 2027 angesetzt.