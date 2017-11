"Blatter griff mir an den Hintern, kurz bevor ich auf die Bühne ging", sagte die ehemalige US-Nationalspielerin Hope Solo in einem Interview mit der der portugiesischen Zeitung Expresso. Die dreimalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin mit den USA beschrieb einen Vorfall, der sich vor vier Jahren bei einer Preisverleihung, der "Ballon d‘Or"-Gala ereignet haben soll. Kurz vor dem gemeinsamen Auftritt habe sich der damalige Fifa-Präsident Joseph Blatter hinter der Bühne unsittlich verhalten.



Sie habe im Nachgang keine Möglichkeit gehabt Blatter direkt zu konfrontieren, sonst hätte sie dies getan, sagte Solo. Bei der Weltfußballer-Gala "Ballon d‘Or" zeichnete Hope Solo ihre Landsfrau Abby Wambach zur Fußballerin des Jahres aus. In Gespräch mit der britischen Zeitung the Guardian sagte sie über den Vorfall: "Ich war geschockt und völlig neben mir." Sie habe sich erst einmal sammeln müssen, um dann ihre Rede halten zu können.



Der Sprecher von Joseph Blatter wies jegliche Vorwürfe zurück: "Diese Anschuldigungen sind lächerlich", hieß es auf Anfrage der Medien. Der heute 81-Jährige hatte fünf Mal die Wahl zum Fifa-Präsidenten gewonnen. Im Jahr 2015 trat er im Zuge der Korruptionsvorwürfe gegen den Fussball-Verband überraschend zurück. In seinen Jahren im Amt musste er sich auch der öffentlichen Kritik des Sexismus stellen. Etwa 2004 für seinen Vorschlag, Profi-Fussballerinnen könnten auch "in kürzeren Shorts" spielen.



Die 202-malige Nationalspielerin Hope Solo, die im Vorjahr ihre Karriere beendet hatte will mit gutem Beispiel voran gehen und weitere Frauen mit ähnlichen Erfahrungen ermutigen an die Öffentlichkeit zu gehen: "Über meine ganze Karriere hinweg habe ich Vorfälle wie diesen gesehen", sagte sie der britischen Zeitung. "Ich würde gerne mehr Frauen sehen, die öffentlich von ihren Erfahrungen berichten." In einem Post auf Instagram und dem Kurznachrichtendienst Twitter hatte sie bereits vergangenen Monat ihren Respekt für die "mutigen Frauen in Hollywood" bekundet.

Dort hatten in den vergangenen Wochen eine Reihe an Anschuldigungen der sexuellen Belästigung für Aufsehen gesorgt: Angefangen hatte es mit Produzent Harvey Weinstein, der über drei Jahrzehnte hinweg Dutzende Frauen sexuell belästigt haben soll. Seit Bekanntwerden des Falls Anfang Oktober wurden aber auch Missbrauchsvorwürfe gegen zahlreiche weitere Mitarbeiter der US-Filmindustrie bekannt, darunter Oscar-Preisträger Kevin Spacey, Produzent Brett Ratner, Regisseur James Toback, Schauspieler Steven Seagal und Komiker Louis C.K..