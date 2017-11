Die Filmpremiere des neuen Films "I Love Daddy", für den Louis C.K. das Buch geschrieben und Regie geführt hat, wurde am Donnerstag in New York kurzfristig abgesagt. Kurz zuvor meldete dieNew York Times, dass mindestens fünf Frauen den US-Comedian beschuldigen sie sexuell belästigt zu haben. Die Frauen, unter ihnen auch Kolleginnen aus dem Show-Geschäft berichteten, dass Louis C.K. sich vor ihnen ausgezogen und vor ihnen masturbiert habe, oder um Erlaubnis gebeten habe selbiges zu tun.



In der Zeitung berichten die fünf Frauen ähnliche Szenarien, die sich jeweils vor über zehn Jahren in Hotelzimmern, am Telefon und seinem Büro abgespielt haben sollen. Weder der Komiker noch sein Management haben sich vorerst zu den Anschuldigungen geäussert. "Louis wird keine Fragen beantworten", ließ seine Publizistin auf Anfrage der Zeitung mitteilen. Ein geplanter Auftritt von Louis C.K. in der der Late-Night-Show von Stephen Colbert für Freitag wurde abgesagt.



"Mad Men" Ideengeber Matthew Weiner beschuldigt

Der Kabelsender FX, der mehrere Sendungen von oder mit Louis C.K. ausstrahlt, kündigte eine Überprüfung der Zusammenarbeit an. Bisher seien jedoch keine Beschwerden über den Comedy-Star eingegangen. In den vergangenen acht Jahren produzierte das Netzwerk FX fünf Shows mit dem Komiker, darunter seine Sitcom "Louie", für die er das Drehbuch schreibt, die Hauptrolle spielt und Regie führt. Er spielt einen Single-Vater und Comedian in New York, der sich auch mit seinen sexuellen Erfahrungen und Fantasien auseinandersetzt.



Die Serie "Louie" wurde mehrfach preisgekrönt und unter anderem mit einem Emmy geehrt. Die Television Academy, die jährlich den begehrten Fernsehpreis vergibt, erklärte am Donnerstag, alle Mitarbeiter in der TV-Branche verdienten, mit Würde, Respekt und frei von Belästigung behandelt zu werden.



Unterdessen erklärte eine frühere Drehbuchautorin gegenüber der Webseite The Information, bei der Arbeit für die Fernsehserie "Mad Men" von Ideengeber Matthew Weiner belästigt worden zu sein. Spät abends im Büro habe er ihr gesagt, sie sei es ihm schuldig, sie nackt sehen zu dürfen. Bei der Aussage sei sie praktisch "eingefroren" und habe versucht, sie zu ignorieren.

Die Vorwürfe gegen C.K. sind die jüngsten in einer Serie von Anschuldigungen gegen prominente Hollywood-Persönlichkeiten. Sie begann mit einem Bericht über den Filmmogul Harvey Weinstein, der sich über Jahrzehnte hinweg übergriffig gegenüber Frauen verhalten haben soll. Auch Schauspieler Kevin Spacey ist von den Vorwürfen betroffen.



Einsatz einer Sonder-Ermittlungseinheit in LA

Als Reaktion auf die nicht anhaltenden Enthüllungen rund um männliche Hollywoodstars und ihre mutmaßlichen sexuellen Übergriffe hat der Verband Women in Film eine Hotline in Hollywood eingerichtet. Dort können mutmaßliche Opfer aus der Unterhaltungsbranche ab dem 1. Dezember anrufen, wenn sie über ihre Erfahrungen und mögliche rechtliche Folgen sprechen wollen.

Auch die Staatsanwaltschaft von Los Angeles hat eine Sonder-Ermittlungseinheit eingesetzt. Eine Einheit aus speziell ausgebildeten Staatsanwälten solle die Vorwürfe untersuchen, sagte Bezirksstaatsanwältin Jackie Lacey am Donnerstag in Kalifornien. Es handele sich um Ermittler, die viel Erfahrung in Fällen von Sexualvergehen hätten.