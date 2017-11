Nach dem Verbot eines deutschsprachigen LGBTI-Filmfestivals in Ankara haben türkische Behörden bis auf Weiteres jegliche Kulturveranstaltungen sexueller Minderheiten in der Provinz untersagt. Das teilte die Regierung der Provinz Ankara mit und begründete die Maßnahme mit der "Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung". LGBTI steht für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle.

Durch das Verbot werden etwa Film- und Theateraufführungen, Ausstellungen und Podiumsdiskussionen zu Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Minderheiten behördlich untersagt. Derartige Veranstaltungen würden "Reaktionen in bestimmten Teilen der Gesellschaft hervorrufen", teilte die Behörde mit.

Am Donnerstag hatten Behörden das "Pinkes Leben Queer-Festival" in Ankara kurzfristig verboten und Anschlagsgefahr als einen Grund genannt. Das Festival wurde von der deutschen Botschaft mitorganisiert, es sollten Filme mit LGBTI-Bezug gezeigt werden. Nach dem Verbot hatte das Festival die Behörden aufgefordert, solche Veranstaltungen nicht zu untersagen, sondern dafür zu sorgen, dass sie sicher stattfinden können.

Homosexualität ist in der Türkei zwar nicht offiziell strafbar, doch werden Angehörige einer sexuellen Minderheit in der überwiegend konservativen Gesellschaft oft diskriminiert. In Istanbul wurde die einst populäre Schwulenparade dieses Jahr zum dritten Mal in Folge verboten.

Kritiker werfen der islamisch-konservativen Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan seit Langem vor, gesellschaftliche Freiräume für Schwule und andere soziale Minderheiten zu beschneiden. Die Regierung bestreitet dies und versichert, nur für die Sicherheit der Bürger sorgen zu wollen.