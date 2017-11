In einer Kirche im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann mindestens 27 Menschen erschossen und 20 weitere verletzt. Wie die Wilson County News berichten, habe ein Schütze in einer Baptistenkirche in Sutherland Springs östlich von San Antonio das Feuer eröffnet. Der Angriff soll sich um 11:30 Uhr Ortszeit während einer Andacht ereignet haben.



Ein Vertreter des Bezirks Wilson sagte dem Sender CNN, dass mehrere Menschen ums Leben gekommen seien. Er sei zutiefst erschüttert. CNN zufolge wurde der Täter nach einer Autoverfolgungsjagd von der Polizei gestellt und getötet. Das habe der Sheriff des Wilson County, Joe Tackitt, bestätigt, ohne Angaben über die näheren Umstände zu machen.

Augenzeugenberichten zufolge seien mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge gefallen. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen. Berichten des britischen Nachrichtensenders BBC zufolge ist inzwischen das FBI vor Ort. Hubschrauber fliegen Opfer in Krankenhäuser, Rettungskräfte sind vor Ort.



FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou — Max Massey (@MaxMasseyTV) 5. November 2017

Trump verfolgt die Lage aus Japan

"Unsere Gebete sind mit all den Verletzten dieser bösen Tat. Unser Dank geht an die Beamten im Einsatz", sagte der texanische Gouverneur Greg Abbot. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: "Möge Gott an der Seite der Menschen in Sutherland Springs sein." Er verfolge die Lage aus Japan.

Sutherland Springs liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von San Antonio und hat 400 Einwohner. Wie es hieß, kommen im Durchschnitt 50 Menschen zu der sonntäglichen Andacht. Die First Baptist Church sei das Zentrum der kleinen Gemeinde. Eine Zeugin sagte, Sutherland Springs sei so klein, dass es dort nicht einmal eine Feuerwehr gebe. Jeder kenne jeden, man stehe sich sehr nahe.