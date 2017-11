1/13

Ein traditionelles Fischerboot treibt auf dem Wasser vor dem Gunung Agung. Der Schichtvulkan auf der indonesischen Insel Bali spuckt kilometerhoch Asche in den Himmel. Die indonesischen Behörden haben deshalb am Montag den Betrieb des Flughafens in Denpasar eingestellt, mehr als 120.000 Reisende waren betroffen. Da die Asche langsam abzieht, soll am Mittwochnachmittag der Flugverkehr wieder aufgenommen werden.