Die Berliner Polizei hat in Berlin mehrere Gebäude durchsucht. Hintergrund der Razzia sind Ausreisen von Verdächtigen in Gebiete der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), wie die Bundesstaatsanwaltschaft mitteilte. Schwerpunkt der Polizeiaktion war der Berliner Stadtteil Neukölln.



Ermittlungen der GStA wegen Ausreisen zum "IS": Durchsuchungsmaßnahmen im Stadtgebiet dauern an. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 14. Dezember 2017

Berichten der B.Z. zufolge soll es sich bei den Verdächtigen um Personen aus dem Umfeld Anis Amris handeln. Der 23-jährige Tunesier Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen auf das Gelände des Weihnachtsmarktes am Breitscheidplatz gerast. Bei dem islamistisch motivierten Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, 67 weitere wurden verletzt.

Bereits im Oktober hatte die Berliner Polizei bei einer Razzia in der Islamisten-Szene mehrere Waffen und 20.000 Schuss Munition beschlagnahmt. Ein 40-jähriger Verdächtiger war festgenommen worden.