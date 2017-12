Der Bürgermeister von Altena macht Hetzer im Internet mitverantwortlich dafür, dass er mit einem Messer angegriffen wurde. "Die Zahl der Hassmails an und Hassnachrichten über Amtsträger in den sozialen Medien nimmt zu, damit wird der Boden für Taten wie die Attacke auf mich bereitet", sagte der CDU-Politiker Andreas Hollstein der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Hollstein war am 27. November von einem Mann mit einem Messer am Hals verletzt worden. "Ich empfinde keinen Hass", sagte Hollstein auf die Frage, was er über den Täter denke. "Aber wenn ich sage, er ist zum Werkzeug von Leuten geworden, die im Netz gegen mich gehetzt haben, will ich ihn ausdrücklich nicht in Schutz nehmen."

Die "Geschwindigkeit des Hasses" sei schwindelerregend, sagte Hollstein. Das sei organisiert und man erkenne darin ein gemeinsames Muster. "Und aus ebensolchen Stereotypen hat der Attentäter die – in Anführungszeichen – Berechtigung abgeleitet, mir das Leben zu nehmen."

1.800 Angriffe auf Amtsträger

Er bekomme viele Mails und Briefe von Menschen, die ihm Mut zusprechen, sagte der Bürgermeister. Aber noch immer würden ihn auch Zuschriften erreichen, in denen er beschimpft und bedroht werde: "Das bedrückt mich. Und es zeigt mir, dass es richtig ist, dass ich offensiv öffentlich auftrete."

Er wolle daran mitarbeiten, dass die Gesellschaft besser werde, sagte Hollstein. Dazu gehöre auch ein ernsthafter Diskurs darüber, was die Digitalisierung mit uns mache. Die derzeitige Aufmerksamkeit für seinen Fall wolle er daher nutzen, um dieses Thema in den Fokus zu stellen.

In Deutschland werden Politiker inzwischen regelmäßig tätlich angegriffen. So häufig, dass das Bundeskriminalamt eine eigene Statistik dazu führt. Rund 1.800 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger zählte das BKA allein 2016.

