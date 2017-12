Der Polizei von Charlottesville sollen bei ihrem Einsatz bei einer Kundgebung von Rechtsextremen im August schwere Fehler unterlaufen sein. Das geht aus einem Bericht hervor, den der eingesetzte Ermittler Tim Heaphy vorgelegt hat. Darin heißt es unter anderem: Das Scheitern von Planung und Koordinierung habe "desaströse Folgen" gehabt.

Bei einer Demonstration rechtsextremer und rassistischer Gruppen gegen die Entfernung eines Südstaaten-Denkmals war es in Charlottesville im Bundesstaat Virginia zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten gekommen. Heaphy, ehemaliger Staatsanwalt und oberster Strafverfolger der USA, hatte im Auftrag der Behörden mehrere Monate lang untersucht, ob bei der Kundgebung Fehler gemacht worden sein. Sein Ergebnis: Die Polizei habe sich mehrfach falsch verhalten.



Zum einen hätten sich die Behörden nicht ausreichend auf die Demonstration vorbereitet. Zum anderen hätten sich die städtischen Polizei und die Beamten des Bundesstaats viel zu schlecht abgesprochen. Heaphy kritisierte zudem, dass die Polizisten während des Neo-Nazi-Aufmarschs keinen Funkkontakt gehalten hätten. Insgesamt habe die Polizei zu passiv auf das Chaos reagiert. In dem Bericht heißt es, es sei der Polizei "nicht gelungen, Ordnung zu halten und Bürger vor Schaden, Verletzungen oder Tod zu bewahren" – damit habe der Staat bei einer seiner Kernaufgaben versagt. Diese Pannen resultierten nun in einem tiefgehenden Misstrauen der Bewohner von Charlottesville gegenüber der Regierung. Der Ex-Staatsanwalt befragte für seine Untersuchung 150 Personen und wertete mehr als 500.000 Dokumente aus.

1/18 Mit Fackeln hatten weiße Nationalisten auf dem Campus der Universität Virginia demonstriert. © Alejandro Alvarez/News2Share via Reuters 2/18 Die Demonstranten ärgern sich über die Entfernung einer Statue des Konföderationsgenerals Robert E. Lee durch die Stadt Charlottesville. Lee führte im Amerikanischen Bürgerkrieg die Südstaatentruppen, die für die Sklaverei eintraten. Laut CNN war der Park Anfang des Jahres von der Stadtverwaltung in Emancipation Park umbenannt worden. © Steve Helber/AP/dpa 3/18 Zu dem Aufmarsch hatten mehrere rechtsextreme Gruppierungen aufgerufen – darunter der Ku-Klux-Klan. Manche Teilnehmer gaben sich als Anhänger von US-Präsident Donald Trump zu erkennen. © Joshua Roberts/Reuters 4/18 Die Nationalisten und Rechtsextremisten zogen durch die Straßen der Kleinstadt, in der rund 50.000 Menschen leben. © Joshua Roberts/Reuters 5/18 Auch die Gegendemonstranten hatten sich formiert. © Chip Somodevilla/Getty Images 6/18 Am Samstag gerieten beide Gruppen aneinander. © Chip Somodevilla/Getty Images 7/18 Der Protest eskalierte: Demonstranten und Gegendemonstranten standen sich mit Schutzmasken, Holzknüppeln und Schutzschilden gegenüber. © Chip Somodevilla/Getty Images 8/18 Rechtsextreme attackieren eine Gruppe von Gegendemonstranten. © Joshua Roberts/Reuters 9/18 Die Polizei hatte die Lage nicht im Griff. Der Gouverneur von Virginia, Terry McAuliffe, rief den Notstand aus. © Joshua Roberts/Reuters 10/18 Ein Nationalist greift einen Gegendemonstranten mit einer Flagge an. © Samuel Corum/Anadolu Agency/Getty Images 11/18 Es gab Gewalt von beiden Seiten: Ein Gegendemonstrant attackiert einen Rechtsextremen mit Spray, das er in Brand gesetzt hat. © Steve Helber/AP/dpa 12/18 Die Polizeibarrikaden rund um den Lee Park wurden durchbrochen. © Chip Somodevilla/Getty Images 13/18 Ein verletzter Nationalist unterhält sich mit seinen Helfern. © Chip Somodevilla/Getty Images 14/18 Schließlich rast ein Auto offenbar vorsätzlich in eine Gruppe von Gegendemonstranten und tötet eine 32-Jährige und verletzt mindestens 19 weitere Menschen. © Samuel Corum/Anadolu Agency/Getty Images 15/18 Der Fahrer ist ein 20-Jähriger. Nun ermittelt das FBI gegen ihn. © Ryan M. Kelly/The Daily Progress/AP/dpa 16/18 Insgesamt gibt es drei Tote - zwei Menschen sterben beim Absturz eines Polizeihubschraubers, der die Lage aus der Luft beobachten sollte. © Win McNamee/Getty Images 17/18 Menschen gedenken der Opfer. © Win McNamee/Getty Images 18/18 Knapp 3.500 Kilometer entfernt in Kalifornen gehen Menschen auf die Straße, um gegen die rassistischen Vorfälle in Charlottesville zu demonstrieren. Sie blockieren eine Autobahn. © Josh Edelson/AFP/Getty Images

Am 12. August sollte in Charlottesville die Statue des Konföderierten-Generals Robert Lee aus einem Park entfernt werden. Lee führte im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-65) die Streitkräfte der amerikanischen Südstaaten an. Weiße Nationalisten hatten zu Demonstrationen gegen den Abbau aufgerufen, gegen diese Kundgebung waren wiederum Gegendemonstrationen angemeldet worden. Es kam zu Auseinandersetzungen, die in gewaltsamem, Stunden dauernden Straßenkämpfen gipfelten. Bei einem friedlichen Protestmarsch von Gegendemonstranten raste ein mutmaßlicher Neonazi mit seinem Auto in die Menschenmenge und tötete eine Frau, weitere Menschen wurden verletzt. US-Präsident Donald Trump hatte nach den Vorfällen "Gewalt auf beiden Seiten" angeprangert, wofür er von verschiedenen Seiten kritisiert worden war.