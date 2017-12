Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wird für seine besonderen Verdienste um Europa mit dem Karlspreis 2018 ausgezeichnet. Macron hatte ein umfassendes Reformpaket für die EU vorgeschlagen. Er will das Arbeitsrecht lockern, plädiert für einen Eurozonen-Finanzminister, einen Haushalt der Eurozone, soziale Mindeststandards in der EU und gemeinsame Anleihen der Euroländer (Eurobonds). Dafür hatte er viel Zustimmung erhalten, aber auch Kritik, unter anderem aus der Wirtschaft. In Deutschland hofft er auf eine große Koalition mit der SPD, weil er von der größere Unterstützung erhoffen kann.



Den Karlspreis 2017 hatte der britische Historiker Professor Timothy Garton Ash erhalten. Seit 1950 wird der Karlspreis für besondere Verdienste um die europäische Einigung verliehen. Er geht auf eine Initiative Aachener Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kirche, Hochschule und Stadtverwaltung zurück. Traditionell wird die Auszeichnung an Christi Himmelfahrt übergeben.

Der Preis ist nach Karl dem Großen (747/748–814) benannt, der Aachen zum Zentrum seines fränkischen Imperiums machte, das sich über einen Großteil Westeuropas erstreckte. Der fränkische König führte einheitliche Gesetze ein und wird oft als Vordenker des geeinten Europas verstanden.