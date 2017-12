Die Zahl der Gewaltvorfälle gegen Flüchtlinge sinkt. Laut einer Zählung der Amadeu Antonio Stiftung und Pro Asyls gibt es aber im Osten Deutschlands eine besonders hohe Zahl an Vorfällen – gemessen an der Bevölkerung. An der Spitze lag 2017 Brandenburg mit 85 Fällen pro Million Einwohner. Darauf folgt Sachsen mit 61 Übergriffen, dann Sachsen-Anhalt (55).



Dahinter folgen Berlin (52), Thüringen (47) und Mecklenburg-Vorpommern (45). Gezählt wurden Brandanschläge, Sprengstoffanschläge, Steinwürfe und andere tätliche Übergriffe wie Angriffe mit Messern, Schlag- oder Schusswaffen und Faustschläge. Hinzu kamen Hakenkreuzschmierereien, andere Formen von Volksverhetzung, weitere Hass-Propaganda und Sachbeschädigung. Die Länder mit den niedrigsten Fallzahlen waren Hamburg (7), Nordrhein-Westfalen (5) und Bremen (3).

Die Zahl aller Straftaten gegen Flüchtlinge ging insgesamt im laufenden Jahr jedoch deutlich zurück. Demnach gab es 2017 in Deutschland 1.713 Vorfälle. Für das Vorjahr hatten die Organisationen 3.768 flüchtlingsfeindliche Vorfälle gezählt. Grundlage der Zählung sind Medienberichte, Pressemitteilungen der Polizei sowie Meldungen lokaler und regionaler Register- und Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.



Auch das Bundeskriminalamt (BKA) geht derzeit von einem deutlichen Rückgang der Gewalttaten gegen Flüchtlinge aus. Nach Angaben einer Sprecherin zählte das BKA bis zum 4. Dezember etwa 264 Straftaten gegen Asylunterkünfte. Im Gesamtjahr 2016 waren es 995 gewesen.



ZEIT und ZEIT ONLINE hatten 2015 die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte recherchiert, also Gewalttaten – ohne Propagandadelikte wie Hakenkreuzschmierereien. Dabei hatte sich gezeigt, dass in nur sehr wenigen Fällen Täter gefunden oder Urteile gefällt wurden.