Durch Landminen oder explosive Kriegsreste sind 2016 mindestens 2.000 Menschen getötet worden. Mehr als 6.500 Personen seien zudem durch die Sprengkörper verletzt worden, teilte die Kampagne Handicap International in ihrem Landminenreport 2017 (PDF) mit. Damit seien die Zahlen im dritten Jahr in Folge stark gestiegen. Zudem seien noch nie so viele Kinder unter den Verletzten und Getöteten gewesen – 42 Prozent aller zivilen Opfer waren nach Angaben der Organisation minderjährig.



Die meisten Toten gab es dem Bericht zufolge in Afghanistan, Libyen, der Ukraine und im Jemen. In den vergangenen Jahren seien durch die Konflikte in Syrien und Myanmar neue Gebiete entstanden, in denen Landminen zum Einsatz kämen.

Der Großteil aller "Anti-Personen-Minen" wurde laut Landminenreport im vergangenen Jahr durch nicht staatliche Gruppen eingesetzt. Syrien und Myanmar sind demnach die einzigen Staaten, in denen die Sprengkörper durch Regierungstruppen platziert wurden. So sollen Soldaten in Myanmar vermehrt Minen entlang der Grenze gelegt haben, um nach Bangladesch geflohene Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya von einer Rückkehr abzuhalten. Seit 2012 verwenden demnach auch syrische Regierungstruppen und die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) Minen.



Im Jahr 2016 erhöhten 20 Geberländer ihre Unterstützung für Aktionen gegen Landminen. Zusammen mit nationalen Programmen betroffener Staaten wurden weltweit etwa 560 Millionen US-Dollar für Minenaktionen ausgegeben, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Vor 20 Jahren wurde die sogenannte Ottawa-Konvention unterzeichnet, die sich dem Kampf gegen Landminen widmet. Der internationale Vertrag verbietet den beteiligten Nationen den Einsatz, die Produktion, Lagerung und Weitergabe von Landminen. Bislang haben ihn 162 Staaten unterschrieben, 33 davon sind noch von Landminen betroffen. Diese Staaten sind verpflichtet, die bekannten Kontaminierungen innerhalb der nächsten zehn Jahre zu beseitigen. Dem Landminenmonitor zufolge scheinen jedoch nur vier der Länder die Fristen einhalten zu können: Chile, Mauretanien, Peru und die Demokratische Republik Kongo.