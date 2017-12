So makaber es klingt: 2017 war ein gutes Jahr für Spendenorganisationen, weil so viel los war in der Welt. Wirbelstürme tobten im Atlantik, ein Taifun im Pazifik. Mexiko wurde von schweren Erdbeben heimgesucht, Italien ebenso. Und die Hungersnot in Somalia ist längst noch nicht eingedämmt.

All die Krisen, Kriege und Katastrophen auf dem Globus trugen dazu bei, dass die Deutschen im laufenden Jahr wieder mehr Geld spendeten als im Jahr zuvor. Allein in den ersten drei Quartalen überwiesen sie insgesamt 3,1 Milliarden Euro an Vereine und Hilfsorganisationen – für Kultur, Sport, Umwelt oder Menschen in Not. Dabei liegen die Zahlen des stärksten Quartals noch gar nicht vor. Traditionell sind November und Dezember die Monate, in denen die Bürger das meiste Geld spenden. Im Weihnachtsmonat sind die Spendenaufkommen bis zu dreimal so hoch wie in jedem anderen Monat des Jahres.



Fünf Millionen spenden nur im Dezember

Für 2016 hieß das: 1,2 Milliarden Euro sammelten die Wohltätigkeitsorganisationen hierzulande allein im Dezember ein, so steht es in der "Bilanz des Helfens" vom Deutschen Spendenrat. 17 Millionen Deutsche spendeten bis einschließlich September 2017, rund fünf Millionen werden schätzungsweise ausschließlich im Dezember aktiv.



Allerdings fließt der Großteil der gespendeten fünf Milliarden gar nicht in die Nothilfe in ferne Länder. Knapp 80 Prozent des Geldes gehen zwar an humanitäre Projekte. Dazu gehören aber zum Beispiel auch Spenden für die hiesige Kinder- und Jugendhilfe oder für Kirchenprojekte. Die Katastrophenhilfe bekommt davon nur knapp 15 Prozent. Rechnet man die langfristige Entwicklungshilfe und Spenden für soziale Zwecke hinzu, sind es zusammen 26 Prozent. Gut 20 Prozent fließen laut Deutschem Spendenrat an Kultur- und Denkmalpflege, Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie in den Sport.



Bei der Nothilfe können große Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, Unicef, Ärzte ohne Grenzen oder die SOS-Kinderdörfer eines jedoch wie ein Naturgesetz beobachten: Immer dann, wenn große Katastrophen passieren, laufen ihre Konten kurzfristig vor Geld über. Und je eindringlicher Bilder von einer Naturkatastrophe um die Welt gehen, desto größer sind die gespendeten Summen.



Je mehr Todesopfer, desto mehr Geld

Das ist nicht erstaunlich. Da die Menschen Mitleid haben, aber nicht in der Lage sind, vor Ort direkt zu helfen, senden sie eben Geld. Übrigens umso mehr, je mehr Opfer eine Katastrophe gefordert hat, das haben Forscher der Erasmus Universität in Rotterdam festgestellt: Nach Naturkatastrophen wie dem Erdbeben in Haiti oder dem Tsunami im Pazifik flossen im Schnitt pro Todesopfer rund 6.900 Euro an Spendengeldern in die Regionen. Das lässt sich mit erschreckender Präzision so aus den Daten herauslesen – und sogar von den Hilfsorganisationen vorhersagen.

Es sei zwar verständlich, dass Menschen spenden, wenn eine Krise viele Menschenleben fordert, sagen die Wissenschaftler. Darin stecke aber ein großes Dilemma für die Hilfsorganisationen, weil das Geld meist zweckgebunden gespendet wird: Die Zahl der Toten sage rein gar nichts über die Zahl der Überlebenden aus, denen dringend geholfen werden müsste. Sie raten deshalb Medien und potenziellen Spendern, sich daran zu orientieren, wo derzeit die meisten Menschen wirklich hilfsbedürftig sind. Bei der Hungersnot in Somalia etwa geht es jetzt darum, wie sechs Millionen Menschen überleben können.