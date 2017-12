Auf Malta sind nach dem Mord an der regierungskritischen Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia Verdächtige festgenommen worden. Die acht Malteser seien am Montagmorgen in einem gemeinsamen Einsatz an verschiedenen Orten gefasst worden, sagte Maltas Premierminister Joseph Muscat.



Die 53-Jährige, die mehrere Korruptionsaffären aufgedeckt hatte, war Mitte Oktober durch eine unter ihrem Auto befestigte Bombe getötet worden. Die Verdächtigen müssen nun innerhalb der nächsten 48 Stunden befragt werden. Sie sollen bereits eine Zeit lang beobachtet worden sein.



Unter anderem recherchierte die Journalistin und Bloggerin zu Vorwürfen in den Panama Papers, die sich gegen den sozialdemokratischen maltesischen Regierungschef Muscat und dessen Frau richteten. An den Ermittlungen zu ihrer Ermordung ist auch Europol beteiligt.