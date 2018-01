Im neuen Leben von Talal Alnehlawi klingeln jeden morgen drei Wecker. Um sieben der Alarm auf seinem Handy, zehn Minuten später der auf seinem Tablet, dann läutet wieder das Telefon: Seine Eltern rufen aus Damaskus an. Seit er vor zwei Jahren nach Deutschland geflohen ist, telefoniere er jeden Tag mit ihnen, erzählt er.

"Es gibt so viele Probleme in Syrien", sagt Alnehlawi. Aber über sie sprechen will er nicht, auch nicht über seine Flucht. "Bitte keine traurige Geschichte schreiben", sagt er. "Ich mag nicht, wenn die Leute sagen: Ah, schade!" Sein Leben sei heute nämlich ein neues, ein besseres. Das alte will er hinter sich lassen. "Ich habe selber schon vergessen, was in der Türkei und in Griechenland passiert ist. Total vergessen!"

Lieber erzählt Alnehlawi seine Erfolgsgeschichte. Die begann im Dezember 2015 in Passau. Eigentlich wollte er nach Schweden zu einem Freund, doch die deutschen Beamten sagten ihm, er könne nicht weiter. Es hatte um die vier Grad, sie brachten ihn mit Hunderten anderen Männern in ein großes Heim. Dort konnte er duschen und schlafen. Am nächsten Tag verlegten sie ihn für einen Monat nach Landshut in eine Turnhalle, dann in die Bayernkaserne nach München, eine Erstaufnahmeeinrichtung.

Serie: Angekommen? Serie: Angekommen? Sie mussten ihre Heimat verlassen und machten sich als Flüchtlinge auf den Weg nach Deutschland. Wie ist es ihnen ergangen? In dieser Serie erzählen wir Geschichten vom Fremdsein und Heimischwerden. Alle Folgen finden Sie hier.

Zwei Dinge wusste Alnehlawi von Anfang an: "Man muss gut sein – und Chancen bekommen." In seinem Fall bedeutete das: alles unternehmen, um bald in seinen alten Beruf zurückkehren zu können. In Damaskus hatte er wie sein Vater als Architekt gearbeitet. Seine Mutter ist Bauingenieurin und seine Schwester Innenarchitektin. Oft saß die ganze Familie gemeinsam an Bauprojekten. Übrig bleiben ihm davon nur noch Erinnerungen und Fotos. Seine große Liebe, sagt er, sei die Verbindung aus Stein und Stahl, die kunstvolle Verschmelzung von Altem und Neuem.

Als er kurz nach seiner Ankunft in München zum ersten Mal vor der Bayerischen Staatskanzlei steht, vor ihrem steinernen Kuppelbau und den gläsernen Seitenflügeln, hält er inne. "Beautiful", sagt er und knipst mit seinem Smartphone Fotos aus verschiedenen Winkeln. Er schickt sie seiner Familie per WhatsApp.