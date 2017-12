Der SPD-Politiker Kurt Beck hat höhere Entschädigungssummen für die Betroffenen des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitenbachplatz gefordert. Er ist von der Bundesregierung als Beauftragter für die Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags eingesetzt worden.



In seinem Abschlussbericht sprach sich Beck dafür aus, die finanziellen Entschädigungen deutlich zu erhöhen. Er reagiere damit auf Kritik von Hinterbliebenen: Ein Betrag von 10.000 Euro etwa sei für den Verlust eines nahen Angehörigen "zu niedrig". Zudem müssten materielle Schäden unabhängig davon ersetzt werden, ob eine Tat mit einem Fahrzeug begangen wurde, forderte Beck.



Im Bericht finden sich einige Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Betroffenen eines Terroranschlags: So forderte Beck die Einrichtung einer Koordinierungsstelle, die Anträge auf Unterstützung zentral bearbeiten solle. Bund und Ländern empfahl der Politiker die Benennung von Opferbeauftragten, die im Krisenfall schnell reagieren könnten. Für Hinterbliebene sollten bessere Anlaufstellen geschaffen werden, um Informationen zu erhalten, ob Angehörige noch am Leben sind. Bisher müssten, wie aus dem Bericht hervorgeht, die Behörden das Ergebnis einer Genanalyse abwarten, bis sie Hinterbliebene über den Tod eines Angehörigen in Kenntnis setzen dürfen. Für die Hinterbliebenen bedeute dieses Vorgehen oftmals tagelanges Bangen.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) plädierte dafür, die Vorschläge zügig umzusetzen. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte Maas: "Die Bundesregierung darf die Verletzten und Hinterbliebenen eines Anschlags nicht alleine lassen".



Am 19. Dezember vergangenen Jahres hatte der Tunesier Anis Amri einen Lastwagen entführt und war in die Menge der Besucher des Berliner Weihnachtsmarkts gerast. Zwölf Menschen starben, 67 weitere wurden verletzt. Vier Tage nach dem Anschlag wurde Amri in Mailand von der Polizei erschossen. Den Bundessicherheitsbehörden war Amri als Unterstützer des sogenannten "Islamischen Staats" bekannt. Amri soll im Kontakt mit führenden Predigern aus der Salafistenszene gestanden haben.