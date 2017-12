Auch das Warten auf einen Anruf kann traumatisch sein. Frankreich erkennt daher als eines der wenigen Länder Menschen als Opfer von Terroranschlägen an, die stundenlang verzweifelt ihr Handy fixieren, um ein Lebenszeichen von der Tante oder dem Freund zu erhalten. Sie haben dort ein Recht auf Entschädigung. Gleiches gilt für Menschen, die nicht verletzt wurden, aber zusehen mussten, wie Terroristen Personen erschießen oder überfahren.



Viele Hinterbliebene der Opfer des Berliner Breitscheidplatz-Attentats mussten tagelang warten, bis sie die traurige Gewissheit hatten. Dass schon einen Tag nach dem Anschlag ein Gedenkgottesdienst gefeiert wurde, während viele Angehörige noch nichts vom Tod ihrer Familienmitglieder wussten, ist nur einer der Kritikpunkte, die der Opferbeauftrage Kurt Beck in seinem Abschlussbericht auflistet. Er fordert dehsalb, Angehörige von Terroropfern künftig schneller zu informieren.

Außerdem drängt er darauf, Entschädigungen für Opfer und Hinterbliebene deutlich zu erhöhen, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. 10.000 Euro für den Verlust nahe Angehöriger wie Kinder oder Ehegatten seien "zu niedrig", hatten die Betroffenen kritisiert. Das gelte auch für die Bestattungskostenpauschale in Höhe von 1.745 Euro und für die Vollwaisenrente von monatlich 233 Euro.

Insgesamt, so hieß es im Zwischenbericht, seien bis zum Sommer rund 1,06 Millionen Euro geflossen. Dieses Geld stammt aus dem Topf "Härteleistungen für Opfer terroristischer Straftaten" des Bundes und der Verkehrsopferhilfe sowie aus Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz.Parteiübergreifend haben SPD, CDU, Grüne und FDP angekündigt, in der kommenden Woche einen Antrag zum besseren Opferschutz beschließen. Dann jährt sich der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem zwölf Menschen starben.

Frankreich musste sich schon früher um Terroropfer kümmern

Frankreich ist schon länger als Deutschland gezwungen, sich um die Opfer von terroristischen Attentaten zu kümmern: Erst töteten Islamisten im Januar 2015 die gesamte Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo, dann starben im November 2015 mehr als 130 Menschen bei einem Anschlag auf die Pariser Konzerthalle Bataclan. Und im Sommer 2016 tötete ein Lastwagenfahrer 86 Menschen auf der Meerespromenade von Nizza und verletzte Hunderte weitere. Schon im vergangenen Jahr erhielten die Opfer und ihre Angehörigen mehr als 30 Millionen Euro, die Summe soll noch steigen. Auch hat das Nachbarland ein dauerhaftes Netz an Psychologen und Ansprechpartnern für die Opfer von Terroranschlägen aufgebaut.

Bislang sind die Angehörigen der Todesopfer vom Breitscheidplatz sehr unzufrieden mit der Reaktion der Bundesregierung. In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel bedauerten sie, dass Merkel auch fast ein Jahr nach dem Anschlag weder persönlich noch schriftlich kondoliert habe. "Wir sind der Auffassung, dass Sie damit Ihrem Amt nicht gerecht werden", schrieben die Angehörigen. Sie forderten schnellere Hilfen, zentrale und einfühlsame Ansprechpartner. Zumindest eine zentrale Anlaufstelle soll nach dem Willen der großen Parteien auch kommen.