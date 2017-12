Bei Demonstrationen gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump sind im Gazastreifen und im Westjordanland Palästinenser durch Schüsse verletzt worden. Mehrere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt.



Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Gazastreifen etwa 20 Palästinenser durch Schüsse verletzt, zwei schwebten demnach in Lebensgefahr. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von 40 verletzten Menschen. Mehrere seien durch Tränengas verletzt worden. Auch im Westjordanland wurde von mehreren Schussverletzungen berichtet.



Sowohl die Hamas als auch der Islamische Dschihad hatten einen weiteren "Tag des Zorns" ausgerufen. Wie in den vergangenen Wochen riefen sie zu Protesten gegen die Entscheidung von Trump auf, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Eine israelische Armeesprecherin sagte AFP, etwa 500 Demonstranten hätten an rund 30 Orten im Westjordanland Autoreifen in Brand gesetzt sowie mit Steinen und Molotow-Cocktails nach Soldaten geworfen. Im Gazastreifen hätten 2.000 Demonstranten ebenfalls Steine und Brandsätze auf Soldaten und israelische Grenzsoldaten geworfen. "Die Soldaten haben in Richtung von vier Anstiftern geschossen, die getroffen wurden", sagte sie, machte aber keine weiteren Angaben.

Raketen von der israelischen Armee abgefangen

Die israelische Armee teilte zudem mit, zwei von drei Raketen abgefangen zu haben, die von militanten Palästinensern abgefeuert worden seien. Eine dritte Rakete traf israelischen Angaben zufolge bewohntes Gebiet, richtete aber nur Sachschaden an. Als Reaktion darauf habe die Armee zwei Hamas-Posten im Norden des Gazastreifens aus der Luft und mit Panzern angegriffen. Nach Angaben eines Hamas-Sprechers wurde dabei niemand verletzt.



Israel macht die bisher im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas verantwortlich für alle Angriffe aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer. Israels Luftwaffe reagiert darauf mit Gegenangriffen auf Hamas-Ziele.



Nach der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch die USA hatte Ismail Hanija, Chef der Hamas, zu einem neuen Palästinenseraufstand aufgerufen. Vor allem freitags kommt es seitdem nach den muslimischen Mittagsgebeten immer wieder zu Zusammenstößen. Bisher sind bei Unruhen und israelischen Luftangriffen im Gazastreifen zwölf Palästinenser getötet und Hunderte verletzt worden.