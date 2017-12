Bombenalarm in Potsdam: Freitagnachmittag wurde von einem Lieferdienst in einer Apotheke am Potsdamer Weihnachtsmarkt ein verdächtiges Paket abgegeben. Der Apothekeninhaber bemerkte beim Auspacken, "dass da so komische Drähte herausguckten". Daraufhin habe man das Paket aus der Apotheke getragen und die Polizei informiert, sagte er den Potsdamer Neuesten Nachrichten.

Der Weihnachtsmarkt wurde in der Folge evakuiert und die Potsdamer Innenstadt in Teilen abgesperrt. Das Paket wurde von Spezialisten der Bundespolizei mit dem Wasserstrahl eines Spezialroboters geöffnet. Gegen 17.30 Uhr teilte die Polizei mit: "Die kontrollierte Entschärfung des verdächtigen Gegenstandes ist erfolgt."

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Potsdamer Bombenalarm:

Was war in dem Paket?

Eine Blechbüchse mit Hunderten kleinen Nägeln, Kabeln, Batterien und einem sogenannten Polenböller. Endgültig analysiert ist der Inhalt noch nicht. Dafür will die Polizei das unschädlich gemachte Paket wieder zusammensetzen. Die Reste seien ins Kriminaltechnische Institut beim brandenburgischen Landeskriminalamt in Eberswalde gebracht worden, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Die Auswertung werde einige Tage dauern.



Ging von dem Inhalt eine Gefährdung aus?

Ja, wenn der Sprengkörper zündfähig gewesen wäre. Laut Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) geht von einem Polenböller in einem fest verschlossenen Behältnis eine erhebliche Sprengkraft aus. Allerdings enthielt das Paket keinen Zünder.

Gegen wen richtete sich die Drohung?

Das weiß man nicht. Entweder galt das verdächtige Paket den Menschen auf dem Weihnachtsmarkt oder der Potsdamer Königin-Luise-Apotheke. Laut Innenminister Schröter bleiben beide Vermutungen offen. Entsprechend ist auch das Motiv noch unbekannt. Auf dem Paket war sogar ein Absender angegeben, die Polizei geht aber davon aus, dass dieser falsch ist.

Die Staatsschutzabteilung des Brandenburger Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Polizeisprecher Torsten Herbst schloss ein politisches Motiv nicht aus. Bislang gibt es jedoch keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund.

Welche Konsequenzen hat das Ereignis?

Nach dem Bombenalarm werden die Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten in Brandenburg erhöht. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei sollen verstärkt auf Streife laufen, "vor allem in Potsdam", wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstagmorgen sagte. Der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Potsdamer Innenstadt findet alljährlich statt. Er ist der größte seiner Art im Land Brandenburg und erstreckt sich entlang der Brandenburger Straße bis zum Luisenplatz, nahe dem Schlosspark Sanssouci.

Nach dem Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vor fast einem Jahr waren die Sicherheitsvorkehrungen für solche Veranstaltungen bereits verschärft worden. Seit Anfang der Woche haben überall in Deutschland Weihnachtsmärkte eröffnet. Am 19. Dezember 2016 war der Attentäter Anis Amri aus Tunesien mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Er tötete 12 Menschen und verletzte mehr als 70 weitere.



Aktualisiert um 11.55. Die Redaktion