Bei einer Explosion in einem Supermarkt in St. Petersburg sind nach offiziellen Angaben mindestens zehn Menschen verletzt worden. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein selbst gebauter Sprengsatz gezündet. Dieser habe die Sprengkraft von 200 Gramm Dynamit, sagte Swetlana Petrenko, Sprecherin des Staatlichen Ermittlungskomitees in Moskau. Die Bombe sei mit zusätzlichen Metallteilen bestückt gewesen. Das Komitee ist die höchste russischen Ermittlungsbehörde.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben wegen versuchten Mordes. Ob ein terroristischer Hintergrund vorliegt, blieb unklar. Es werde kein Motiv ausgeschlossen, sagte Petrenko. Zuvor war mitgeteilt worden, dass die Ermittler nicht von einem Anschlag ausgehen.



Russische Nachrichtenagenturen meldeten, dass sich die Explosion in einem Schließfach ereignete, das in einem Bereich zur Aufbewahrung von Kundentaschen stand. Zu dem oder den Tätern war zunächst nichts bekannt. Der Supermarkt befindet sich nordöstlich des Zentrums der Stadt.

Im April waren bei einem Selbstmordanschlag in der Petersburger U-Bahn 16 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass russische Behörden mithilfe von Informationen des US-Geheimdienstes CIA eine Anschlagsserie in der Stadt verhindern konnten. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte US-Präsident Donald Trump angerufen und sich für die Hinweise bedankt.

Laut dem russischen Inlandsgeheimdienst wurden im Zuge dieser Ermittlungen mehrere Männer festgenommen, die Verbindungen zum sogenannten "Islamischen Staat" gehabt haben sollen. Russland schätzt, dass sich Tausende Menschen aus den früheren Sowjetrepubliken in Zentralasien dem IS angeschlossen haben.