In der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt ist ein Paket mit möglicherweise explosivem Inhalt eingegangen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zufolge ist die DHL-Sendung von der Polizei sichergestellt worden, nachdem Mitarbeiter auf das Paket aufmerksam wurden. Die Polizei sprach nach einer ersten Vorprüfung von einer möglichen Handgranate – ob diese scharf sei, blieb zunächst offen.

Das Paket sei am Freitag zugestellt wurden und habe bis Montag in einem Regal gelegen. Mitarbeiter hatten die Polizei informiert. Ramelow sprach von einem ernstzunehmenden Vorfall.



Eine Parallele zu dem Fund einer Paketbombe in Potsdam wollte der Thüringer Regierungschef aber nicht ziehen. "Das ist pure Spekulation", sagte er in Erfurt. Dort war ebenfalls am Freitag ein verdächtiges Paket bei einem Apotheker abgegeben worden. In der Sendung befanden sich eine Blechbüchse mit Hunderten Nägeln, Batterien sowie Drähte und ein Feuerwerkskörper. Die Bombenattrappe diente der Erpressung des Paketdienstes DHL – der bislang unbekannte Absender forderte Millionen vom Unternehmen.