Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, werden am zweiten Adventswochenende in den Alpen bis zu 20 Zentimeter Schnee erwartet. Im Schwarzwald, dem Sauerland, dem Harz und dem Thüringer Wald schneit es seit Freitagabend bereits kräftig.



Im Einsatzbereich der Polizei Dortmund gab es am Freitagabend 33 wetterbedingte Unfälle, bei denen ein Mensch verletzt wurde. Besonders betroffen waren in Nordrhein-Westfalen die A1 und A45 rund um das Kreuz Westhofen. In Hamm fuhr ein 47-Jähriger nach starkem Schneefall mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.



Auch in Baden-Württemberg verzeichnete die Polizei etliche Unfälle bei Glätte. Nahe Ettlingen kollidierten ein Rettungswagen und ein Auto auf schneeglatter Straße. "Es gab mehrere Verletzte", sagte ein Sprecher. Im Rhein-Neckar-Kreis rutschten in der Nacht zum Samstag mehrere Autos von der Fahrbahn und landeten im Straßengraben. Es blieb bei Blechschäden.



Nahe Walldorf fuhr ein Auto in einen entgegenkommenden Bus. Ein Fahrgast wurde bei dem Unfall leicht verletzt. In Mannheim war es vor allem auf Brücken oftmals spiegelglatt. Auch aus dem Osten wurden am frühen Samstagmorgen erste Unfälle gemeldet. Der Sachschaden geht insgesamt in die Zehntausende.

Stromausfälle in Großbritannien

Schnee und Eis haben am Freitag auch in Teilen Großbritanniens für schwierige Straßenverhältnisse und Stromausfälle gesorgt. Vor allem Nordirland, Schottland, Wales und Mittelengland waren davon betroffen. Viele Schulen blieben geschlossen, Hunderte Haushalte waren zeitweise ohne Stromversorgung, wie die BBC berichtete.



In der Grafschaft Shropshire, westlich von Birmingham, kam es nach Angaben der Polizei zu zahlreichen Auffahrunfällen. In Schottland hatten bereits am Donnerstag Windstärken von bis zu 150 Stundenkilometern Züge und Fähren teilweise zum Stillstand gebracht. Der britische Wetterdienst rechnete für das Wochenende mit weiteren, teilweise starken Schneefällen.