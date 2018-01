Dortmund - Angeklagter gesteht Anschlag auf BVB-Bus Im Prozess um den Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er bestritt, er habe jemanden töten wollen. © Foto: Martin Meissner / AP Photo

Im Prozess um den Splitterbombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund hat der Angeklagte Sergej W. die Tat gestanden. Zugleich bestritt er jede Tötungsabsicht. "Ich bedauere mein Verhalten zutiefst", sagte W. vor dem Dortmunder Schwurgericht. Er habe einen Anschlag vortäuschen wollen und dafür die Sprengvorrichtungen "extra so konzipiert, dass keine Personenschäden zu erwarten waren".



Die Anklage gegen W. lautet auf 28-fachen Mordversuch. Laut Staatsanwaltschaft wollte W. Fußballspieler des BVB töten, um von einem fallenden Aktienkurs des Vereins zu profitieren. Bei dem Anschlag am 11. April 2017 waren kurz vor Anpfiff des Champions-League-Spiels zwischen dem BVB und dem AS Monaco drei Sprengkörper detoniert, als der Mannschaftsbus der Dortmunder vorbeigefahren war. Der BVB-Profi Marc Bartra sowie ein Motorradpolizist wurden verletzt.



Die Staatsanwaltschaft wirft W. vor, aus Gier und Spekulationssucht gehandelt zu haben. In der Woche vor dem Anschlag hatte W. an der Börse für mehr als 26.000 Euro sogenannte Optionsscheine und Kontrakte gekauft – und so auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie gewettet. Wäre der Kurs tatsächlich auf einen Euro abgerutscht, hätte der 28-Jährige über eine halbe Million Euro Gewinn gemacht.

Der BVB ist der einzige Fußballverein in Deutschland, dessen Aktien an der Börse gehandelt werden. Sergej W. wurde zehn Tage nach der Tat festgenommen.