Eine seit Tagen im Pazifik vermisste Fähre hatte womöglich doppelt so viele Passagiere als bisher angenommen. An Bord seien bis zu 100 Menschen gewesen, sagte der Präsident des Inselstaates Kiribati, Taneti Mamau. Bislang war man von etwa 50 Passagieren ausgegangen.

Das Schiff namens MS Butiraoi hätte planmäßig am 20. Januar in South Tarawa, der Hauptstadt des Inselstaates, ankommen sollen. Von den meisten Überlebenden fehlt bislang jede Spur. Lediglich sieben Schiffbrüchige hatte das neuseeländische Militär am Sonntag entdeckt und gerettet. Diese berichteten, dass die Fähre gesunken sei. Daraufhin hätten sie vier Tage lang ohne Trinkwasser auf einem hölzernen Rettungsboot verbracht.

Das neuseeländische Rettungskoordinationszentrum steuert die Suche nach weiteren Überlebenden. Hilfe bekommt es von Australien und den USA, die jeweils ein Flugzeug in die Region schicken wollen. Das Zentrum berichtete, es habe bereits ein Gebiet von 350.000 Quadratkilometern abgesucht. Das entspricht etwa der Fläche von Deutschland.

Die MS Butiraoi verkehrt normalerweise zwischen verschiedenen Inseln nahe Kiribati. Am 18. Januar war der 17 Meter lange Katamaran von der Insel Nonouti gestartet. Die Fahrt hätte zwei Tage dauern sollen.

Kiribati ist ein entlegener Inselstaat, der aus insgesamt 33 Atollen besteht. Dort leben etwa 110.000 Menschen.