Vier Bewaffnete haben das Luxushotel Intercontinental in der afghanischen Hauptstadt Kabul attackiert. Das afghanische Innenministerium sprach von einem Terrorangriff. Drei Angreifer seien bisher getötet worden, sagte ein Sprecher der Kabuler Polizei.



Offizielle Angaben zu möglichen Todesopfern unter den Gästen und dem Personal gab es zunächst nicht. Laut Innenministerium waren fünf Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Medienberichten zufolge könnte es zahlreiche Tote und Verletzte gegeben haben. Afghanische Regierungssprecher sind dafür bekannt, Opferzahlen für die Öffentlichkeit klein zu halten.



Ein anderer Sprecher des Innenministeriums, Nadschib Danisch, sagte, die Männer seien kurz nach 21.00 Uhr (Ortszeit) von der Rückseite durch die Küche in das Hotel eingedrungen. Sie hätten in der Küche Feuer gelegt und sich dann im vierten und fünften Stock verschanzt. Aus dem Gebäude waren Schüsse, aber keine Detonation zu hören. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf einen afghanischen Geheimdienstmitarbeiter von vier Angreifern, die auf Gäste schössen.

Taliban griff Hotel bereits 2011 an

Der Sender Tolo TV meldete unter Berufung auf ungenannte Polizeiquellen, die Angreifer hätten einige Menschen getötet, andere seien als Geiseln genommen worden. Außerdem berichtete der Sender, Anwohner hätten zwei Detonantionen gehört. Wie viele Gäste in dem Hotel sind, blieb zunächst unklar. Auch zu ihrer Nationalität gab es noch keine Angaben.



Im Hotel soll eine Hochzeitsfeuer statt gefunden haben, deren Gäste, laut Innenministerium, alle in Sicherheit seien. Der Sender 1TV meldete, im Hotel habe an dem Tag eine Konferenz von afghanischen Computerexperten stattgefunden. Rund hundert Menschen hätten teilgenommen, offenbar auch Regierungsbeamte.

Das Hotel war bereits 2011 angegriffen worden. Damals drangen neun Kämpfer der radikalislamischen Taliban in das schwer bewachte Gebäude ein und töteten mehrere Menschen. Die afghanische Hauptstadt wird immer wieder von schweren Anschlägen und Angriffen erschüttert. Allein 2017 gab es in Kabul mehr als 20 schwere Anschläge der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) mit insgesamt mehr als 500 Toten. Bei einem Anschlag auf das Intercontinental im Juni 2011 waren 21 Menschen getötet worden.