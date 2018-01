Bei der Kollision von zwei Schiffen vor der Küste Ostchinas ist ein Öltanker in Flammen geraten. 32 Seeleute seien vermisst, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Eine große Such- und Rettungsaktion sei angelaufen. Auch Südkoreas Seenotrettung habe ein Schiff und ein Flugzeug ins Unglücksgebiet entsandt.

Der unter Flagge von Panama fahrende Öltanker Sanchi ist laut einem Bericht am Samstagabend rund 300 Kilometer östlich von Shanghai mit dem Frachter CF Crystal aus Hongkong kollidiert. Der komplett in Flammen stehende, 274 Meter lange Tanker sei in Schieflage geraten.

Auf einem Foto, das das Staatsfernsehen bei Twitter veröffentlichte, sind hohe Flammen auf dem brennenden Schiff und gewaltige dunkle Rauchwolken zu sehen. Es sei ausgelaufenes Öl auf der Meeresoberfläche zu sehen, berichtete Xinhua.

ÚLTIMA HORA: 32 desaparecidos tras colisionar dos barcos, el petrolero Sanchi, de bandera panameña, contra el buque de carga seca CF Crystal, de Hong Kong, frente a la desembocadura del río Yangtsé el 6 de enero. #China #Panamá pic.twitter.com/M3VUUPRYzw — CGTN en Español (@cgtnenespanol) 7. Januar 2018

Während die 21 chinesischen Seeleute des Frachters gerettet werden konnten, gebe es keinen Kontakt zu den 32 Besatzungsmitgliedern des Tankers, der Öl aus dem Iran nach Südkorea transportiert habe, berichtete die Staatsagentur. Bei den 32 Vermissten handele es sich um 30 Iraner und 2 Bangladescher.