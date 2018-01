Die Polizei hat bei einem Großeinsatz in mehreren deutschen Bundesländern elf mutmaßliche Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta festgenommen. Die Verdächtigen seien zwischen 36 und 61 Jahre alt und in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen sowie Nordrhein-Westfalen gefasst worden, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Ihnen wird unter anderem Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen.



Die Festnahmen in Deutschland stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen der italienischen Strafverfolgungsbehörden. In Italien erfolgten parallel zum Einsatz in Deutschland mehr als 160 Festnahmen in Kalabrien und sieben weiteren Regionen.

Das Vorgehen richtet sich vor allem gegen den 'Ndrangheta-Clan Farao-Marincola aus der kalabrischen Gemeinde Cirò. Dem BKA zufolge hat die Familie großen Einfluss über Kalabrien und die benachbarten Regionen hinaus. Die einzelnen Strafvorwürfe reichen von versuchtem Mord, Erpressung, Geldwäsche und Verstößen gegen das Waffengesetz über internationale Autoschiebung, illegalen Handel und illegale Verschiebung von Müll bis hin zu unlauterem Wettbewerb.

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bezeichnen Ermittler die Farao-Marincolas als "kriminelle Holding", die Geschäfte in Millionenhöhe betreibt. Laut BKA hat der Clan durch die mafiöse Unterwanderung mehrerer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen Einfluss auf bedeutende Handelszweige etwa im Wein- und Essenshandel, bei der Müllentsorgung, in Bestattungsunternehmen sowie durch Aufträge im öffentlichen Bereich gewonnen. Bei den Durchsuchungen und Festnahmen sollen Gegenstände im Gesamtwert von 50 Millionen Euro beschlagnahmt worden sein.