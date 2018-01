Italien - Schweres Zugunglück bei Mailand In einem Vorort von Mailand ist am Donnerstagmorgen ein Regionalzug entgleist. Es gab mehrere Tote und über 100 Verletzte. Die Unfallursache war noch nicht bekannt. © Foto: Flavio Loscalzo/ANSA/AP/dpa

Bei Mailand hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Dabei seien vier Menschen gestorben, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Es gebe zehn Schwerverletzte, sie seien in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden.

Etwa hundert weitere Passagiere seien leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin des regionalen Gesundheitsministeriums. Mehrere Menschen seien noch in dem Wrack eingeklemmt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Rettungskräfte. Der Regionalzug ist am frühen Donnerstagmorgen entgleist, die genaue Ursache sei noch unklar.



Die Eisenbahnpolizei hat bereits begonnen, den Vorfall zu untersuchen. Derzeit verhört sie den Zugführer. Erste Erkenntnisse deuten auf Probleme mit den Schienen oder der Weichenstellung als Unfallursache. Nach Angaben eines Sprechers der Bahngesellschaft Trenord sei der Zug mit normaler Geschwindigkeit unterwegs gewesen.



Das Unglück ereignete sich in Pioltello, an der Station Limito, etwa 40 Kilometer von Mailand entfernt. Der Zug war von Cremona in Richtung Mailand unterwegs. An Bord der sechs Waggons waren mehrere Hundert Fahrgäste. "Es war Pendlerzeit, der Zug war voll", sagte eine Sprecherin der Polizei dem Fernsehsender Sky TG24.