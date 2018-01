Peitschende Winde, hohe Wellen und giftige Rauchgase behindern die Löscharbeiten an dem seit drei Tagen brennenden Öltanker Sanchi im Ostchinesischen Meer. Auch die Suche nach den noch vermissten 31 Besatzungsmitgliedern komme nicht voran, teilte das Verkehrsministerium in Peking mit. Am Vortag war die Leiche eines Seemannes geborgen worden.

Eine Flotte von 13 Schiffen durchsucht das Unglücksgebiet nach den vermissten Seeleuten. Wegen der Flammen musste ein Rettungsteam der südkoreanischen Küstenwache fast fünf Kilometer Abstand halten, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Behördenkreisen erfuhr. Zudem gibt es Befürchtungen, dass der brennende Tanker explodieren und sinken könnte.

Das Schiff der iranischen Reederei National Iranian Tanker Co, das unter panamaischer Flagge fährt, war am Samstagabend mit einem chinesischen Getreidefrachter kollidiert und in Flammen aufgegangen. Seitdem verliert es Ladung. Das Unglück ereignete sich 300 Kilometer vor der chinesischen Küste. Das Ausmaß der Ölverschmutzung ist derzeit noch nicht absehbar. Die Sanchi hatte 136.000 Tonnen Rohöl geladen.



Chinas Behörden bereiten sich auf Ölpest vor

"Solange das Schiff in Brand steht, ist zu erwarten, dass viel Öl verbrennen wird, anstatt ins Wasser zu gelangen", teilte die Ostasien-Abteilung von Greenpeace in einer Stellungnahme mit. Sollte der Tanker jedoch sinken, bevor das Öl verbrannt sei, werde der Reinigungsprozess extrem schwierig werden, hieß es weiter.



Dem chinesischen Außenministerium zufolge wurden am Montagabend vorsorglich Spezialschiffe zur Bekämpfung einer Ölpest in Stellung gebracht und Schutzanzüge, Atemmasken und Messgeräte zum Unglücksort geschickt.