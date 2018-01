1/22 Die Böen des Orkans Friederike mit bis zu 200 km/h waren auch im nordrhein-westfälischen Alpen-Veen zu spüren. Diesen Baum hat es aus dem Erdreich gerissen. © Arnulf Stoffel/dpa 2/22 Besondere Vorsichtsmaßnahmen galten auf der Kölner Domplatte. Aus Angst vor herabfallenden Steinen wurde der weiträumige Platz abgesperrt. © Rolf Vennenbernd/dpa 3/22 Im Regional- und Fernverkehr ging auf vielen Bahnstrecken nichts mehr. Umgestürzte Bäume wie hier auf den Gleisen nahe Münster zwangen viele Lokführer zum Stopp. © Guido Kirchner/dpa 4/22 "Bitte Ansage beachten": Die Anzeigentafel im Düsseldorfer Hauptbahnhof im Zeichen des Sturms. Die Bahn stellte den Fernverkehr bundesweit ein. © Federico Gambarini/dpa 5/22 Mitten in der Düsseldorfer Fußgängerzone ist ein dicker Ast auf die Straße gefallen. © Caroline Seidel/dpa 6/22 Auch auf vielen Straßen ging nichts mehr, weil Schilder oder Lkw umgerissen wurden. © Oliver Berg/dpa 7/22 Der Fahrer dieses Fahrzeugs wurde schwer verletzt. © Christoph Reichwein/dpa 8/22 Im Norden und Süden Deutschlands gingen den Böen starke Schnee- und Regenfälle voraus. Per Schneefräse räumt diese Frau im baden-württembergischen Inneringen einen Gehweg frei. © Thomas Warnack/dpa 9/22 In Menden in NRW wurde das Dach eines Supermarkts auf die Straße geweht. © Markus Klümper/dpa 10/22 Auf vielen Autobahnen – wie hier auf der A555 nahe Bonn – wurden Lastwagen umgekippt. © Axel Vogel/dpa 11/22 Reisende suchen im Hauptbahnhof von Hannover Hilfe, nachdem der Fernverkehr bundesweit eingestellt wurde. Betroffene erhalten Hotel- und Taxigutscheine. © Holger Hollemann/dpa 12/22 Auf der Bundesstraße 7 bei Erfurt knickten Verkehrsschilder um. © WichmannTV/dpa 13/22 Feuerwehrleute zersägen in Hannover einen Baum, der zuvor auf die Straße gefallen war. © Hauke-Christian Dittrichf/dpa 14/22 Verzögerungen gab es auch im Luftverkehr. Die meisten Flugausfälle gab es an den Airports Köln/Bonn, Düsseldorf und Berlin. © Caroline Seidel/dpa 15/22 Einsatzkräfte räumen die Ladung eines umgestürzten Lkw von der Straße. © Guido Kirchner/dpa 16/22 In Münster fliegen Hunderte Styroporplatten von einem Rohbau auf die Straße. © Guido Kirchner/dpa 17/22 Die Styroporplatten hatten ungesichert auf dem Dach eines Firmengebäudes gelegen. © Guido Kirchner/dpa 18/22 Friederike legte auch den Betrieb dieses Geschäfts in Drensteinfurt lahm. © Guido Kirchner/dpa 19/22 In Düsseldorf-Kaiserswerth ließ der Orkan einen Baum auf die Oberleitung der Bahngleise kippen. © David Young/dpa 20/22 In einem Windpark im osthessischen Kirtorf warf Friederike einen 150 Meter hohen Kran um. © Philipp Weitzel/dpa 21/22 In Niedersachsen bei Lamspringe kippten Bäume auf die Gleise und hinderten einen ICE am Weiterfahren. Die Bahn wollte am Freitag ihr Schienennetz mit Hubschraubern auf Schäden absuchen. © Swen Pförtner/dpa 22/22 Im hessischen Meimbressen zerstörten die Orkanböen die Scheune eines alten landwirtschaftlichen Anwesens. © Uwe Zucchi/dpa

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr wieder aufgenommen. "Die ersten Fernzüge sind unterwegs", sagte ein Bahnsprecher. In einigen Regionen sei der Verkehr nach Abzug des Sturmtiefs Friederikeaber noch eingeschränkt. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen seien noch wichtige Strecken gesperrt, hieß es.



Wegen des Sturms hatte die Bahn den Betrieb am Donnerstag erstmals seit dem Orkan Kyrill 2007 auf ihrem gesamten Fernverkehrsnetz gestoppt. Auch mehrere Flughäfen strichen aus Sicherheitsgründen Flüge. Im Norden machte zudem regional Schneeglätte Autofahrern zu schaffen. Vielerorts stürmte es nach Angaben von Meteorologen mit Windstärke zwölf und mehr.

Beim stärksten Orkan seit mehr als zehn Jahren in Deutschland wurden mindestens sechs Menschen getötet. Im thüringischen Bad Salzungen barg die Bundeswehr einen getöteten Feuerwehrmann. Der 28-Jährige war im Einsatz von einem Baum erschlagen worden. Ein Kollege wurde schwer verletzt.

In Emmerich wurde ein 59-Jähriger von einem Baum erschlagen. Im westfälischen Lippstadt starb ein Mann bei einem von einer Sturmböe ausgelösten Verkehrsunfall. Der Transporterfahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Im sauerländischen Sundern starb ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.



Dutzende Unfälle und Verkehrsbehinderungen

Im Süden Brandenburgs starb ein Lastwagenfahrer, als sein Fahrzeug in die Mittelleitplanke prallte und umstürzte. In der Nähe von Neubrandenburg starb eine 61-jährige Autofahrerin, die vermutlich wegen widriger Straßenverhältnisse und zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto verlor und gegen einen entgegenkommenden Lastwagen fuhr.



Etwa 250 Reisende saßen längere Zeit in einem ICE in Südniedersachsen fest, der in einen umgestürzten Baum gefahren war. In Thüringen wurde das Dach einer Schule abgehoben, in der sich noch Kinder befanden. Verletzt wurde niemand, das Dach des Grundschulgebäudes landete auf dem Schulhof. In Menden in Nordrhein-Westfalen wurde das Dach eines Supermarkts auf die Straße geweht. Allein in NRW mussten Feuerwehr- und Rettungsdienste laut Innenministerium zu mindestens 7.000 Einsätzen ausrücken.

Wegen der Gefahr umstürzender Bäume soll die Autobahn 7 an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hessen in Richtung Süden laut Polizei voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt bleiben.

Das Wetter hat sich mittlerweile beruhigt. In der Nacht zu Freitag hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) die letzten Unwetterwarnungen auf. Am Tag weht der Wind laut DWD anfangs an der See und in den Bergen noch stürmisch. Probleme drohen weiterhin durch glatte Straßen. Es sind immer wieder Regen-, Schnee- und Graupelschauer möglich. An den Alpen erwartet der DWD kräftige Schneefälle.