Nach dem Untergang eines iranischen Öltankers im Ostchinesischen Meer hat sich ein breiter Ölteppich gebildet. Der Ölteppich ist zehn Seemeilen lang und bis zu vier Seemeilen breit, berichtete der staatliche chinesische Sender CCTV. Spezialisten hätten damit begonnen, Öl an der Meeresoberfläche aufzufangen und zu binden. Die Suche nach Überlebenden sei eingestellt worden. Der japanischen Küstenwache zufolge stieg über der Unglücksstelle weiterhin schwarzer Rauch auf. Seit dem Untergang wächst die Sorge um das an Fisch- und Vögelbeständen reiche Ökosystem.

Der Tanker war nach der Kollision mit einem chinesischen Getreidefrachter vor einer Woche am Sonntag gesunken. Bislang wurden drei Leichen geborgen. Auch die übrigen 29 Menschen, die sich an Bord befanden, sind nach iranischen Angaben vom Sonntag wahrscheinlich tot.

Der Tanker transportierte 136.000 Tonnen Ölkondensat, ein flüssiges und leicht brennbares Erdölprodukt. Zudem hatte der Tanker rund 1.000 Tonnen Schweröl geladen, das als besonders giftig und schädlich für die Umwelt gilt. Das Unglück ereignete sich 300 Kilometer vor der chinesischen Küste. Nach dem Zusammenstoß war der Tanker in ein Gebiet getrieben worden, das zu Japan gehört. Es ist das schwerste Tankerunglück seit 1991, als vor der Küste Angolas 260.000 Tonnen Öl ausliefen.

Da nach Expertenangaben beim Untergang der Sanchi auch Ölkondensat austrat, werden schwerwiegende Folgen für die Meereslebewesen befürchtet. Der US-Berater für Ölkatastrophen, Richard Steiner, sagte, seines Wissens sei noch nie so viel Ölkondensat – ein besonders hochwertiges Leichtöl – auf einen Schlag in die Umwelt gelangt. Ihm sei kein Fall bekannt, bei dem mehr als 1.000 Tonnen Kondensat ins Meer gelangt seien. Bei den meisten Fällen sei es sogar weniger als eine Tonne. Angesichts des nach tagelangem Feuer und mehreren Explosionen schlechten Zustands der Sanchi geht der US-Experte davon aus, dass keiner der Frachträume und Treibstofftanks intakt ist und daher das komplette Kondensat und der Treibstoff ausgelaufen sind.

Die staatliche chinesische Meeresbehörde hatte dagegen am Wochenende mitgeteilt, es seien keine größeren Umweltschäden zu erwarten. Ein hochrangiger Vertreter der chinesischen Meeresbehörde sagte dem SenderCCTV, das Leichtöl an Bord der Sanchi habe weniger Auswirkungen auf das Meer als andere Ölarten. Für den Menschen seien ohnehin nur minimale Auswirkungen zu befürchten, da der Tanker so weit von der Küste entfernt sei.

"Das Schlimmste, was nach der Havarie passieren konnte"

Alarmiert ist jedoch der Leiter des Pekinger Instituts für Öffentliche und Umweltangelegenheiten, Ma Jun. Dass das iranische Schiff gesunken sei, bevor die Ölladung komplett verbrannt war, sei das Schlimmste, was nach der Havarie passieren konnte. "Das Ölkondensat ist für alle Meereslebewesen besonders giftig", sagte Ma der Zeitung Global Times.

Anders als Rohöl bildet Ölkondensat keinen Teppich auf der Meeresoberfläche, sondern erzeugt unter Wasser eine giftige Säule aus Kohlenwasserstoffen, die von der Meeresoberfläche aus nicht zu sehen ist. Für die Wale, Seevögel, Fische und das Plankton im Ostchinesischen Meer bedeute dies Lebensgefahr, sagte Steiner. Darüber hinaus könne das Unglück bei den Tieren chronische Krankheiten verursachen oder ihre Fortpflanzung hemmen. Auch Fischeier und -larven seien sicherlich den giftigen Bestandteilen ausgesetzt.

Selbst wenn die giftige Phase des Tankerunglücks nach wenigen Monaten beendet sei, könnten die Auswirkungen auf die Umwelt viel länger dauern, warnte Steiner. Da aber niemand die Umweltauswirkungen wissenschaftlich untersuche, würden die Regierungen und Schiffseigner wahrscheinlich zu Unrecht behaupten, dass der Schaden nur begrenzt sei.

"Vor unseren Augen entfaltet sich eine Umweltkatastrophe", warnte auch der Meeresschutzexperte von WWF Deutschland, Stephan Lutter. Nun beginne ein Wettlauf mit der Zeit.