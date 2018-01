Leipziger Polizisten sind in der Silvesternacht mit Steinen und Böllern angegriffen worden. Im Bereich des Connewitzer Kreuzes im Süden der Stadt habe sich eine Menge von rund 1.000 Personen versammelt und mehrere Gegenstände und Mülltonnen angezündet, teilte die Polizei Sachsen am Neujahrsmorgen mit. Zum Löschen der Brände rückte die Polizei mit zwei Wasserwerfern an. Daraufhin habe eine Gruppe von 40 bis 50 teils vermummten Personen begonnen, mit Flaschen, Steinen und Böllern zu werfen. Die Polizisten hätten die Angreifer verwarnt, da diese sich aber widersetzt hätten, seien die Wasserwerfer eingesetzt worden. Mehrere Personen wurden wegen schweren Landfriedensbruchs in Gewahrsam genommen, Ermittlungen wurden eingeleitet.



Wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, hatte zuvor eine Kundgebung einer antikapitalistischen Initiative für mehr politisches Engagement in Leipzig stattgefunden. Diese habe sich "gegen staatliche Repression und Polizeigewalt" gerichtet. Mehrere Hundert Polizisten seien deshalb in den umliegenden Straßen postiert gewesen. Nach Mitternacht hätten Autonome Mülltonnen in Brand gesetzt, woraufhin die Polizei die Wasserwerfer eingesetzt habe. Eine Sprecherin der Polizei erklärte, der Einsatz sei nach einer Viertelstunde beendet gewesen.



Auch in Bremen griff eine Gruppe von etwa 50 Menschen Polizisten mit Raketen und Böllern an. Dabei wurde auf dem dem Bahnhofsvorplatz ein Polizist verletzt, teilte ein Sprecher mit.



Abgesehen von diesen Ereignissen verlief die Nacht nach bisherigen Polizeiinformationen verhältnismäßig ruhig. In Berlin begrüßten bei der bundesweit größten Silvesterfeier mehrere Hunderttausend Menschen das neue Jahr am Brandenburger Tor. Die Berliner Polizei nahm nach eigenen Angaben sieben Personen wegen sexueller Belästigung in Gewahrsam. Die Berliner Feuerwehr rückte bis 3 Uhr zu 380 Löscheinsätzen aus.



Silvester - Hunderttausende feiern am Brandenburger Tor Friedlich und ohne große Zwischenfälle haben in Berlin mehrere Hunderttausend Menschen das neue Jahr begrüßt. Am Brandenburger Tor wurde mit Musik und Feuerwerk gefeiert. © Foto: Markus Schreiber/dpa

In Köln, wo vor zwei Jahren zahlreiche Frauen von Männergruppen bedrängt, bestohlen und sexuell belästigt wurden, waren 1.400 Polizisten im Einsatz. Bis 3 Uhr seien in neun Fällen Ermittlungen wegen Sexualdelikten eingeleitet worden, teilte die dortige Polizei mit. Mehrfach hätten die Polizisten bei Schlägereien und Streitigkeiten eingreifen müssen, man habe das Sicherheitskonzept jedoch "konsequent umgesetzt". So sei die Einsatzlage vergleichbar mit der eines normalen Wochenendtags gewesen.

Die Polizei in Hamburg sprach ebenfalls von einer ruhigen Nacht. Und auch aus München wurden keine größeren Zwischenfälle gemeldet.