Wegen des Sturmtiefs Friederike hat die Bahn den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. "In NRW ist ab sofort bis auf Weiteres der Zugverkehr eingestellt", teilte die DB Regio auf Twitter mit. Es sei noch unklar, wann die Strecken wieder freigegeben werden könnten. Reisende sollen aktuelle Informationen auf WhatsApp, in der DB-Streckenagent-App oder auf Twitter finden. Zuvor hatte die Bahn von umgestürzten Bäumen auf Gleisen berichtet.

⚠️IN NRW IST AB SOFORT BIS AUF WEITERES DER ZUGVERKEHR EINGESTELLT⚠️ — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 18. Januar 2018

Weiterhin schränkt die Bahn den Verkehr in Niedersachsen ein. Auf allen Strecken werde die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 80 herabgesetzt. Fernzüge von Hamburg, Berlin und Hannover Richtung Ruhrgebiet fallen aus.



Auch der Straßen-, Schiffs- und Flugverkehr sind von dem Unwetter betroffen. In der Nacht zu Donnerstag war es in Belgien, den Niederlanden und Deutschland zu zahlreichen, teilweise tödlichen Unfällen gekommen. Am Morgen wurden mehrere Straßen, Brücken und auch der Hafen von Gent gesperrt. In der Region Aachen riet die Polizei davon ab, Fahrräder zu benutzen. Radfahrer seien durch die Böen besonders gefährdet und könnten stürzen.



Der internationale Flughafen Schiphol in Amsterdam hat wegen des Sturms alle Flüge gestrichen; Schiphol zählt zu den verkehrsreichsten Flughäfen Europas. Der Flughafen Köln/Bonn meldete vorübergehende Flugausfälle und Verspätungen. Ab dem frühen Nachmittag sollen Starts und Landungen allerdings wieder möglich sein, teilte der Flughafen mit. Auch die Flughäfen in Düsseldorf und München hatten am Morgen mehrere Flüge gestrichen.

Die Stadtverwaltungen in Düsseldorf und Essen forderten am Vormittag die Eltern auf, ihre Kinder abzuholen. Andernfalls sollten die Schüler bis zum Ende des Unwetters in der Schule bleiben. Auch die Stadt Duisburg bat ihre Bürger, in geschlossenen Räumen zu bleiben.



In mehreren Städten schlossen die Behörden außerdem vorsorglich öffentliche Parks und Friedhöfe. Die Stadt Köln sperrte die Domplatte teilweise ab. Bei vergangenen Stürmen waren immer wieder durch Kriegsschäden oder Verwitterung lose Steine herabgestürzt. Am Morgen hatten Windböen auf der Domplatte mehrere Menschen erfasst und zu Boden gerissen. Von der Bahnhofsseite aus sei der Dom aber noch weiter erreichbar, sagte eine Sprecherin der Dombauhütte.



Windgeschwindigkeiten über Deutschland

Bereits am frühen Morgen hatte es Böen mit Spitzengeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde sowie starke Regengüsse gegeben. Im Laufe des Tages sollen sie sich weiter verstärken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für die Zeit bis zum Abend eine Unwetterwarnung für alle fünf NRW-Regierungsbezirke heraus. Das Sturmtief Friederike wird der Vorhersage zufolge in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen über Nord- und Mittelhessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und am Nachmittag bis nach Sachsen und Südbrandenburg ziehen.