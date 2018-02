Indem sie die US-Hauptstadt Washington als Ort ihrer Pressekonferenz wählten, wollten die Menschenrechtler von Amnesty International (AI) ein Zeichen setzen: Die Politik des US-Präsidenten Donald Trump und dessen "Rückschritte in Menschenrechtsfragen" seien ein gefährlicher Präzedenzfall für andere Regierungen, die folgen könnten, sagte AI-Generalsekretär Salil Shetty bei der Vorstellung des jährlichen Reports zur Lage der Menschenrechte weltweit. Wie Trump hätten auch andere prominente Führungsfiguren im vergangenen Jahr "eine albtraumhafte Vision einer von Hass und Angst verblendeten Gesellschaft" propagiert. Die Folgen seien weltweit sichtbar: Unterdrückung ganzer Bevölkerungsgruppen, Diskriminierung von Minderheiten, Folter und Morde stünden in zahlreichen Ländern auf der Tagesordnung.

Der AI-Jahresbericht beleuchtet die Menschenrechtslage in 159 Ländern der Welt – vom Krieg in Syrien über die Unterdrückung der Zivilgesellschaft in Ungarn bis hin zu all jenen wohlhabenden Ländern, deren Regierungen in "Geflüchteten keine Menschen, sondern Probleme, die man sich besser vom Leib hält" sehen, wie Shetty es im Vorwort anprangert. Der Bericht stellt keine Reihenfolge dar oder vergleicht, sondern zeigt und dokumentiert exemplarisch anhand einzelner Staaten die teils dramatischen Vergehen gegen die Menschenwürde und die Freiheit des Einzelnen.

Jahr für Jahr werden neue Konfliktregionen in den Report aufgenommen, eine stach laut Amnesty 2017 besonders hervor: Myanmar und dessen "ethnische Säuberung an der Minderheit der Rohingya". Das brutale Vorgehen des Militärs habe eine der größten Fluchtbewegungen des Jahres ausgelöst – und es bestehe "nur wenig Anlass zur Hoffnung, da die internationale Gemeinschaft auch 2017 nicht in der Lage war, tragfähige Lösungen für Flüchtlinge zu finden", heißt es in dem Report.

Rohingya "systematisch dämonisiert"

Im Falle Myanmars habe es seit Langem Warnsignale gegeben, schreibt Amnesty: "Massive Diskriminierung und Ausgrenzung wurden zur Regel innerhalb eines Systems, das der Apartheid gleicht." Die Rohingya seien seit Jahren "systematisch dämonisiert" und jeglicher Möglichkeit beraubt worden, ein Leben in Würde führen zu können. "Leider wissen wir, dass Diskriminierung und Dämonisierung in massenhafte Gewalt umschlagen können und dass deren fatale Folgen nicht einfach wieder rückgängig zu machen sind."

Länderreport Afghanistan Im Jahr 2017 habe in Afghanistan insbesondere die Gewalt gegen Frauen und Mädchen zugenommen, vor allem in den von den Taliban kontrollierten Gebieten, schreibt Amnesty in seinem Jahresbericht. Unter anderem sei die Prügelstrafe gegen Frauen angewandt worden. Bewaffnete Gruppen hätten außerdem Mädchen am Schulbesuch gehindert. Dies gehe auf Informationen der Unabhängigen Menschenrechtskommission Afghanistan (Unama) zurück. Ägypten In Ägypten wurden laut Amnesty Hunderte Menschen von den Sicherheitskräften gefoltert und ander-weitig misshandelt und "verschwanden". Zahlreiche Personen seien 2017 Opfer außergerichtlicher Hinrichtungen geworden. Willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen von Regierungskritikern, friedlich Protestierenden, Journalisten und Menschenrechtsverteidigern, standen laut den Menschenrechtlern an der Tagesordnung. Grob unfaire Gerichtsverfahren ebenso. "Es gab weiterhin unfaire Massenprozesse vor Zivil- und Militärgerichten, und in vielen Fällen wurde die Todesstrafe verhängt", heißt es in dem Bericht. Myanmar Die Menschenrechtslage in Myanmar hat sich 2017 dramatisch verschlechtert, schreibt Amnesty. Im Staat Rakhine seien Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt worden, die Hunderttausende Rohingya zur Flucht ins benachbarte Bangladesch gezwungen hätten. "Diejenigen, die blieben, mussten weiterhin unter Bedingungen leben, die einem Apartheid-System glichen." Religiöse Intoleranz und anti-muslimische Vorurteile hätten zugenommen. Wer Menschenrechtsverletzungen begehe, habe "weiterhin Straffreiheit" genossen. Polen Die polnische Regierung setzte 2017 ihre Bemühungen um die politische Kontrolle von Justiz, NGOs und Medien fort, schreibt Amnesty. Hunderte Protestierende hätten sich mit strafrechtlichen Konsequenzen konfrontiert gesehen, weil sie an friedlichen Versammlungen teilgenommen hatten. "Frauen und Mädchen, die sichere und legale Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen wollten, wurden nach wie vor systematisch behindert."

Türkei Nach dem Putschversuch im Juli 2016 blieb der Ausnahmezustand das gesamte vergangene Jahr in Kraft – und "ebnete rechtswidrigen Einschränkungen der Menschenrechte den Weg", heißt es in dem Jahresbericht von Amnesty. Abweichende Meinungen seien rigoros unterdrückt worden. Besonders betroffen gewesen seien davon Journalisten, politische Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger. Demonstrationen seien in erheblichem Maße zurückgegangen, Veranstaltungen wie die jährliche Gay-Pride-Parade in Istanbul wurde zum wiederholten Male nicht genehmigt. Ungarn Im Oktober 2017 haben Missbrauchsanschuldigungen gegen Männer in Machtpositionen eine landesweite Debatte über die Anerkennung von Vergewaltigung und anderen Formen sexualisierter Gewalt als Straftat und die Verfolgung dieser Verbrechen ausgelöst. Amnesty schreibt, bisher habe Ungarn das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt noch nicht ratifiziert. Derartige Verbrechen würden auch weiterhin nur selten strafrechtlich verfolgt.

USA In den USA hat es laut Amnesty 2017 eine Zunahme von Morden an Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen gegeben. Gleichzeitig sei diese Bevölkerungsgruppe weiterhin sowohl auf nationaler als auch auf bundesstaatlicher Ebene rechtlich diskriminiert worden. Die Regierung habe im vergangenen Jahr sogar weitere diskriminierende Maßnahmen getroffen. Auch die Rechte von Frauen und Mädchen seien "mannigfach untergraben" worden. So habe die Regierung Richtlinien außer Kraft gesetzt, die öffentliche Bildungseinrichtungen verpflichteten, Fälle sexualisierter Gewalt zu untersuchen und damit geschlechtsspezifischer Diskriminierung entgegenzutreten.

Die Menschenrechtler sprechen in ihrem Bericht mehrfach von "Dämonisierung" ganzer Bevölkerungsgruppen und erinnern daran, dass sich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in diesem Jahr zum 70. Mal jährt. Doch die Einhaltung dieser Rechte – sei es die freie Meinungsäußerung, das Ausleben einer Religion oder die sexuelle Orientierung eines Menschen – sei heutzutage alles andere als selbstverständlich.

Häufig würden die Konfliktparteien nicht einmal mehr vorgeben, dass sie ihren Verpflichtungen zum Schutz der Zivilbevölkerung nachkämen. Amnesty nennt hierfür die Kriegsländer Syrien, Jemen und Irak und macht insbesondere die Terrormiliz "Islamischer Staat" für gravierende Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.