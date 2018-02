In der Türkei ist der Hauptverdächtige im Prozess um den Anschlag in Reyhanlı zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Ankara befand ihn schuldig, das Doppelattentat in der südtürkischen Grenzstadt geplant und ausgeführt zu haben, bei dem am 11. Mai 2013 insgesamt 53 Menschen getötet worden waren. Das teilte die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu mit.

Die türkische Regierung wirft der marxistischen Gruppierung Acilciler vor, das Autobombenattentat im Auftrag des syrischen Geheimdiensts ausgeführt zu haben. Die syrische Regierung hat jede Verwicklung bestritten.

Acilciler ist eine Abspaltung der linksextremen Gruppe THKP-C, die vor allem in den 1970er-Jahren aktiv war. Seit dem Militärputsch von 1980 war sie in der Türkei nicht mehr tätig.

Ihr Anführer Mihraç Ural lebte seitdem in Syrien im Exil. Zum Unmut der türkischen Regierung nahm Ural an den Syrien-Gesprächen teil, die im Januar im südrussischen Sotschi organisiert wurden. Die Türkei forderte daraufhin von Russland eine Erklärung, warum der Linksextremist zu der Konferenz eingeladen worden war. In dem Prozess um das Reyhanlı-Attentat sind noch 32 weitere Verdächtige angeklagt.