Frankreich - Gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Migranten In Calais eskalierten Spannungen zwischen afrikanischen und afghanischen Migranten. Behörden zufolge erlitten vier Personen lebensbedrohliche Schusswunden, ein Dutzend weitere wurden verletzt. © Foto: Uncredited/AP/dpa

Nach schweren Auseinandersetzungen zwischen Migranten in Calais werden zusätzliche Bereitschaftspolizisten in die Hafenstadt entsandt. Innenminister Gérard Collomb sagte, mit den Ausschreitungen vom Donnerstag sei ein "nie gekanntes Ausmaß" an Gewalt erreicht. Die Situation für die Einwohner der Stadt am Ärmelkanal sei unerträglich, sagte Collomb. "Wir können nicht das Recht des Stärkeren in unserem Land herrschen lassen."

Migranten aus Eritrea und Afghanistan waren am Donnerstag mehrfach aneinandergeraten – dabei fielen auch Schüsse. Auf Fotos waren mit Stöcken bewaffnete Männer zu sehen. Die Präfektur des Verwaltungsbezirks Pas-de-Calais meldete 21 Verletzte, fünf Migranten erlitten Schussverletzungen. Vier von ihnen wurden lebensgefährlich verletzt.



Das Innenministerium teilte mit, dass vermutlich ein Afghane auf eine Gruppe Eritreer geschossen habe. Wie es zu den Auseinandersetzungen kam, sei noch nicht geklärt. Innenminister Collomb sagte aber, es handele sich nicht um "spontane Phänomene" und legte nahe, dass es einen Zusammenhang mit Aktivitäten von Schleuserbanden geben könne. Nach Angaben der Regionalzeitung La Voix du Nord sagte er am Vormittag, dass es bislang noch keine Festnahmen gegeben habe.



Hilfsorganisationen warnen vor freier Bahn für Schleuser

François Guennoc von der Hilfsorganisation Auberge des Migrants verwies im Sender BFMTV darauf, dass Schleuser in Calais versuchten, für die Migranten wichtige Orte zu kontrollieren. Der Präsident der Hilfsorganisation Salam, Jean-Claude Lenoir, sprach bei Franceinfo von Verbitterung bei den Migranten, die er auf "tägliche Belästigung" durch die Sicherheitskräfte zurückführte. Die Organisationen werfen der Polizei immer wieder vor, zu hart gegen Migranten vorzugehen und ihnen etwa ihre Zelte wegzunehmen. "Diese Spannung hat eine Auswirkung: Das lässt den Schleusern freie Bahn."

Auch am Donnerstagmorgen hatte die Polizei einige Bereiche der Migranten geräumt. Vincent de Coninck, der die Hilfsmission von Secours Catholique in Calais leitet, sagte, es gebe ständig eine Art Krieg um die verschiedenen Territorien, in denen sich die Migranten aufhielten.

Millionen Euro für mehr Grenzschutz

Seit Jahren sammeln sich in Calais Migranten, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Im Oktober 2016 hatte die Polizei ein riesiges, inoffizielles Flüchtlingscamp geräumt. Es war bekannt unter dem Namen "Dschungel von Calais". Zwischenzeitlich hatten dort bis zu 8.000 Menschen gelebt. Seit der Räumung des Camps versuchen die Behörden, die Entstehung neuer Elendslager zu verhindern.



Dafür befanden sich schon vor den Ausschreitungen am Donnerstagabend mehr als 1.100 Sicherheitskräfte in der Stadt. Der Hafen, von wo Fährschiffe nach Dover ablegen, ist streng abgeschirmt – erst kürzlich hatte die Regierung in London Frankreich etwa 50 Millionen Euro für neue Grenzschutzmaßnahmen zugesagt. Trotzdem halten sich nach Schätzungen mehrere Hundert Migranten in der Region auf, laut Hilfsorganisationen unter sehr prekären Bedingungen.

1/18 Wie mit dem Skalpell gezogen: Der kilometerlange militärische Schutzwall trennt die Autobahn vom Hafengelände in Calais – und erinnert an eine klinische Version der innerdeutschen Grenze vor 1990. © Christoph Oeschger 2/18 Provisorische Hütten im Lager vor Calais: Tausende warteten hier bis zur zeitweiligen Räumung im Oktober 2016 unter widrigen Bedingungen auf eine Gelegenheit, nach England zu gelangen. © Christoph Oeschger 3/18 Viele der Geflüchteten kamen nach Vertreibung und Flucht traumatisiert nach Calais. © Christoph Oeschger 4/18 Im November 2015 ordnete ein französisches Gericht aufgrund der mangelnden Hygiene im sogenannten Dschungel von Calais die Errichtung eines provisorischen Lagers an. Kurze Zeit später wurden 125 jeweils 14 Quadratmeter große Container aufgestellt – für insgesamt 1.500 Menschen. © Christoph Oeschger 5/18 Am Rande des Nichts: Der Wall von Calais verbindet modernste Militär- und Überwachungstechnologie mit einer archaisch anmutenden Schutzwallarchitektur. Wie auch die Grenze zwischen Mexiko und den USA ist diese Mauer eine Art Monument für die zunehmende Verschanzung des Westens vor globalen Migrationsbewegungen. © Christoph Oeschger 6/18 Ein Großteil der in Calais Gestrandeten kam Anfang 2016 aus Aghanistann Pakistan, Eritrea und dem Sudan. © Christoph Oeschger 7/18 Ein Mann blickt über die Container-City von Calais. Die weißen Strukturen muteten an, als wolle man eine Seuche eindämmen, schreibt der Architekt und Autor Léopold Lambert in einem begleitenden Essay zum Fotoband. © Christoph Oeschger 8/18 Die Containerstadt von Calais bot Raum für 1.500 Menschen. Im August 2016 lebten hier und in den umliegenden Zelten bereits knapp 10.000 Geflüchtete. © Christoph Oeschger 9/18 Die Militarisierung des Territoriums macht diese Dünenlandschaft zum Niemandsland. © Christoph Oeschger 10/18 Der Fotograf Christoph Oeschger fotografierte in Calais zwischen Juni 2015 und August 2017. In seinen Bildern meint man immer auch die Spuren einer bereits vergangenen Katastrophe zu erahnen, die Ruinen einer untergegangenen Kultur. © Christoph Oeschger 11/18 Die Menschen im Lager vor Calais erhofften sich in England bessere Bedingungen als in Frankreich. © Christoph Oeschger 12/18 Ein improvisiertes Brettspiel mit Steinen und Flaschendeckeln im Sand nahe der französischen Kanalküste © Christoph Oeschger 13/18 Die Architektur des Containers verweise darauf, dass der Mensch hier zur Ware gemacht wird, die man am liebsten sofort wieder zurück in ihr Herkunftsland verschiffen möchte, schreibt Léopold Lambert in seinem den Bildband begleitenden Essay. © Christoph Oeschger 14/18 An einem Waldgebiet abseits des Lagers endet ein Schutzwall im Nirgendwo. © Christoph Oeschger 15/18 Eine provisorische Unterkunft im Lager von Calais. Sie ist mit Überbleibseln von Trekking-Ausrüstungen verschnürt. © Christoph Oeschger 16/18 Ein Mann hält eine zerbrochene Scheibe in den Händen, in der sich grau der Himmel spiegelt. © Christoph Oeschger 17/18 Ein Bild der Verzweiflung: Viele Europäer fühlten sich von der sogenannten Flüchtlingskrise überwältigt. Dabei werde verdrängt, dass viele der Fluchtursachen in den Heimatländern der Schutzsuchenden Langzeitfolgen des Kolonialismus seien, schreibt Léopold Lambert in seinem Essay. © Christoph Oeschger 18/18 Christoph Oeschger: They've made us Ghosts. Erschienen bei cpress in Zürich. © Christoph Oeschger

Um ähnliche Ausschreitungen wie am Donnerstag in Zukunft zu verhindern, werden zwei zusätzliche Kompanien der Bereitschaftspolizei in Calais eintreffen. Außerdem werde der Staat die Essensausgabe an Migranten übernehmen, kündigte Collomb an. Bislang hatten sich Hilfsorganisationen darum gekümmert.



Collomb forderte die Migranten erneut auf, sich in Aufnahmezentren in Frankreich zu begeben: In Calais gebe es keine Lösung für sie. Ähnlich hatte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Mitte Januar geäußert: Calais sei keine "Geheimtür" nach Großbritannien, sondern eine Sackgasse für die Flüchtlinge.