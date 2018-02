US-Präsident Donald Trump hat Überlebende des Schulmassakers von Florida getroffen. Bei seinem Besuch in einem Krankenhaus in Parkland im Broward County lobte Trump die "unglaubliche" Arbeit der Ärzte, Krankenschwestern und Ersthelfern, die den Opfern nach dem Amoklauf halfen. Die schnelle Reaktion der Retter setze Rekorde, so Trump. Einige der Verletzten seien innerhalb von nur 20 Minuten im Krankenhaus gewesen.



Trump hatte zuvor auf Twitter geschrieben, dass er Menschen treffen werde, deren "Leben komplett zerbrochen seien". Trump und seine Ehefrau Melania besuchten das Broward Health North Krankenhaus. Anschließend trafen sie im Sheriff-Büro des Bezirks Polizisten und Ersthelfer.



Nicht bei allen Angehörigen und Überlebenden war der Besuch des Präsidenten gern gesehen. "Ich möchte nicht, dass Trump kommt, ich möchte mehr Waffensicherheit", sagte der 18-jährige Kevon Trejos, der die Marjory Stoneman Douglas High School besucht. Dort hatte am Mittwoch der 19 Jahre alte Nikolas C. 17 Menschen erschossen. Trump ignorierte bei seinem Besuch die Rufe und Fragen nach mehr Waffensicherheit in den USA.



Mehr als 1.000 Trauernde hatten am Donnerstagabend eine Andacht für die Schule besucht. Am Freitag wurde das erste Opfer, die 14-jährige Alyssa Alhadeff, beigesetzt. Ihre Mutter richtete verzweifelte Worte an Trump und erinnerte ihn an seinen jüngsten Sohn, Barron. "Präsident Trump, Barron geht zur Schule. Lassen Sie uns Barron schützen. Und lassen Sie uns all die anderen Kinder schützen", sagte Lori Alhadeff in einem CNN-Interview. Sie forderte Trump auf: "Sie müssen uns helfen. Wir brauchen Sicherheit für all diese Kinder."