Nach dem Amoklauf an einer Schule in Florida mit 17 Toten hat der Angreifer die Tat zugegeben. Wie aus einem Polizeibericht hervorging, räumte der 19-jährige Nikolas C. ein, auf seine ehemaligen Mitschüler an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland geschossen zu haben.Nach Angaben seiner Pflichtverteidigerin zeigte er Reue für seine Tat.

Er schoss auf Schüler, die er in den Fluren und auf dem Schulgelände gesehen habe, sagte C. bei einem Verhör. Dabei habe er weitere Munition in seine Rucksack bei sich gehabt. Später habe er sein Gewehr und eine Weste abgeworfen, um sich unter die Menge zu mischen, sagte C. den Ermittlern. Dem Polizeibericht zufolge hatte er die Waffe im Februar 2017 erworben.



Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen 17-fachen Mordes ermittelt. Er besuchte die Schule früher selbst, wurde aber aus disziplinarischen Gründen von ihr verwiesen.