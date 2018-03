Der Freundeskreis im sächsischen Freital besteht auf den ersten Blick aus gewöhnlichen, überwiegend jüngeren Menschen, wie man sie überall finden kann: Sie cruisen mit ihren Autos durch die Stadt, hängen in der Freizeit an einer Tankstelle ab, toben sich in der Freizeit bei paramilitärischen Paintballschlachten aus. Was man im Alltag nicht sofort sieht: Sie sind Rechtsextremisten, horten zu Hause Neonaziflaggen, sie gründen die Bürgerwehr FTL 360, benannt nach dem Autokennzeichen von Freital und der Buslinie, auf der zwei der Angeklagten als Fahrer gearbeitet haben. Sie krakeelen in der Masse vor den Flüchtlingsheimen in Heidenau und Freital, sie hassen Ausländer zutiefst, verhöhnen sie in ihrem Messenger-Chat. Und sie nehmen ihren Tod billigend in Kauf, wenn sie illegale Böller zu Sprengsätzen umbauen, die Menschen umbringen können und die sie nachts vor den Fenstern von Asylbewerberunterkünften zünden. Nur durch Glück stirbt niemand, als die Glassplitter durch den Raum zischen.

Angst und Schrecken zu verbreiten, kann juristisch gesehen Terror sein. Das aber haben die sächsischen Strafverfolger von vornherein negiert, obwohl es in Sachsen mit dem Operativen Abwehrzentrum eine auf politische Straftaten spezialisierte Ermittlungseinheit gibt. Die Sachsen ermittelten monatelang wegen gewöhnlicher Kriminalität und terminierten Verfahren vor der Jugendkammer des Amtsgerichts. Erst die Bundesanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass sich in Freital eine terroristische Vereinigung gründete, die organisiert und arbeitsteilig Ausländer töten wollte – Menschen also, die die Täter persönlich nicht kannten, aus Hass, was "verwerflich und verachtenswert" sei. Die Bundesanwaltschaft entzog den lokalen Staatsanwälten im Frühjahr 2016 das Verfahren und klagte die sieben zwischen 20 und 40 Jahren alten Männer und eine Frau vor dem sächsischen Oberlandesgericht an, zwei davon als Rädelsführer.



Das Gericht hörte Dutzende Zeuginnen und Zeugen: Geschädigte, darunter die Syrer und Eritreer, deren Wohnungsfenster die Angeklagten sprengten. Den Stadtrat der Linken, der aus Freital wegzog, nachdem die Gruppe sein Auto mit einem Sprengsatz zerstörte und dem während seiner Zeugenaussage vor Gericht die Tränen kamen. Befragt wurden die jungen Leute aus dem linken Wohnprojekt in Dresden, das die Täter mit Böllern, Steinen und Buttersäure attackierte. Oder die Polizisten, die die Wohnungen der Verdächtigen durchsuchten, die Auswerter von Computer- und Handydaten, Sachsens Verfassungsschutzpräsident, die Haftpsychologen, sogar Arbeitgeber der Angeklagten.



Versuchter Mord: Die Freitaler Bürgerwehr attackierte dieses Haus mit Sprengsätzen. © Tilman Steffen

Nach 73 Verhandlungstagen will der Vorsitzende Richter an diesem Mittwoch das Urteil verkünden, auf den Tag genau ein Jahr nach Prozessbeginn. Doch schon jetzt lässt sich Bilanz ziehen: Auch wenn durch die Freitaler Gruppe zum Glück keiner starb, ist der Prozess neben dem NSU-Verfahren der zweite große Terrorprozess in Deutschland. Er hat offengelegt, dass sich unbemerkt von Polizei und Verfassungsschutz kriminelle, rechtsextreme, ja terroristische Gruppen bilden können, die potenziell tödliche Verbrechen begehen und sich dafür mit klassischen Neonazistrukturen vernetzen: Denn beim Überfall auf das linke Wohnprojekt war eine Dresdner Kameradschaft beteiligt.



Der Prozess hat Schwachstellen in der Polizeiarbeit aufgezeigt: Hinweise auf die Vergangenheit des Hauptangeklagten Timo S. aus Hamburg erreichten die Dresdner nicht. Als Dresdner Beamte Wohnungen durchsuchten, waren Neonazidevotionalien unbeachtet geblieben, darunter eine Reichskriegsflagge oder eine CD mit verbotener Neonazimusik. Für die Gesinnung der Verdächtigen, die allein kein Grund für Strafverfolgung wäre, interessierte sich lange keiner der Ermittler. Ein Versagen der Justiz, meint Kristin Pietrzyk, die Anwältin der Syrer, vor deren Fenstern die Täter Sprengsätze zündeten. "Wenn erfahrene Polizeibeamte bei ihren Ermittlungen organisierte Strukturen erkennen, sollten die Staatsanwälte mal drauf hören", mahnt die Jenaer Juristin.

Die Gruppe Freital Entstehung und Struktur Die Gruppe Freital deckte sich in ihrer Mitgliederstruktur in weiten Teilen mit der ausländerfeindlichen Bürgerwehr FTL360, benannt nach dem Autokennzeichen von Freital und der Buslinie, auf der zwei der mutmaßlichen Täter, S. und W., als Fahrer eingesetzt waren. Sie war öffentlich als rechtsradikal erkennbar: Sie warb auf Facebook für Rechtsrock-Bands und sympathisierte mit dem Neonazi Horst Mahler. Auch die rechtsradikale Einstellung der Bürgerwehr-Anhänger war auf mehreren der persönlichen Facebookseiten leicht erkennbar. Dennoch sahen Polizei und Verfassungsschutz damals keinen Handlungsbedarf und wollten keine Gruppenstruktur erkennen. Spätestens von Juli 2015 an bildeten die Angeklagten S., W. und F. mit weiteren Unterstützern die Terrorgruppe Freital. Nach Ansicht der Ermittler war die Gruppe auf längere Zeit angelegt und hatte zum Ziel, politisch Andersdenkende einzuschüchtern und Flüchtlinge so zu verängstigen, dass sie Deutschland wieder verlassen. Ihre rechtsextremistische Ideologie wollte sie gewaltsam durchsetzen, etwa durch Sprengstoffanschläge und durch das Töten von Menschen. Timo S. Timo S. war als Rädelsführer der Gruppe angeklagt. Der 29-Jährige, geboren und aufgewachsen in Hamburg, gehörte vor seinem Umzug nach Dresden zur militanten Neonazi-Szene Norddeutschlands. Er arbeitete bis zu seiner Verhaftung als Busfahrer bei der Regionalverkehr Dresden GmbH. Er ist vorbestraft. Wegen eines Überfalls auf linke Jugendliche an einer Tankstelle in Freital erhielt er ein Jahr auf Bewährung. Timo S. soll Gleichgesinnte für die Gruppe rekrutiert und die Zusammenarbeit mit Kameradschaftlern aus Dresden gepflegt haben. S. wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Patrick F. Patrick F. war als zweiter Rädelsführer angeklagt. Der 26-Jährige ist gelernter Lagerist und arbeitete zuletzt nebenberuflich auch als Pizzabote. Er gilt mit S. und dem weiteren Angeschuldigten W. als Gründer der Gruppe Freital und war nach Ansicht der Anklage ihr Planer und Vordenker. F. soll mit Sprengkörpern und Schwarzpulver experimentiert haben, um deren Wirkung zu steigern. Gegen F. wurde vor Jahren schon einmal wegen Mitgliedschaft in der Hooligan-Gruppierung Faust des Ostens ermittelt. Er war am 5. November 2015 festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Am 26. April 2017 sagte er im Prozess umfassend aus. Philipp W. Der 31-Jährige ist gelernter Abwassertechniker und arbeitete wie S. bis zuletzt als Busfahrer. Wie S. soll er seine Fahrten dazu genutzt haben, um Ausländer zu überwachen. Wie S. trat er auch bei den Krawallen vor dem Flüchtlingsheim im sächsischen Heidenau in Erscheinung. In der Gruppe Freital galt er als der Beobachter der linken Szene, er soll potenzielle Anschlagsziele ermittelt haben. W. wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Haft. Mike Se. Der 39-Jährige arbeitete als Elektroinstallateur, Postzusteller und Lagerist, später ließ er sich zum Pfleger umschulen. Bis zur Verhaftung arbeitete er bei einem Freitaler Pflegedienst. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Se. wurde bei der zweiten großen Razzia am 19. April 2016 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Rico K. K. ist mit 40 Jahren der älteste der Gruppe. Er ist gelernter Koch und Bäcker. Nach verschiedenen Anstellungsverhältnissen bei Dresdner Unternehmen machte er sich als Showschnitzer selbstständig. Für die Gruppe soll er die Verbindung zur Freien Kameradschaft Dresden gehalten haben. Unter anderem wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Unterschlagung hatte er bereits Bewährungsstrafen erhalten, die ihm aber 2012 erlassen wurden. Sebastian We. Der 27-jährige We. ist Wirtschaftsassistent von Beruf. Er arbeitete zeitweise bei einem Werbeverlag, zuletzt als Paketzusteller im sächsischen Hoyerswerda. We. war am 19. April 2016 festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Justin Sch. Als er im April 2016 festgenommen wurde, war er der jüngste der Gruppe, zur Urteilsverkündung ist er 20. Sch. befand sich bei der Verhaftung im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Gleisbauer. Er machte gleich zu Prozessbeginn eine umfassende Aussage. Darin belastete er auch andere Angeklagte stark. Maria K. Die 28-Jährige K. hatte eine Lehre als Goldschmiedin begonnen, arbeitete später aber bei einer Bau- und Montagefirma. Als sie am 19. April 2016 festgenommen wurde, war sie arbeitslos. Vorgehensweise Die Gruppenmitglieder trafen sich regelmäßig bei Bockwurst und Bier an einer Aral-Tankstelle im Freitaler Ortsteil Deuben, wo mehrere von ihnen wohnten und die meisten der Taten verübt wurden. Die Gruppenmitglieder gingen nach Ansicht der Anklage organisiert und arbeitsteilig vor und ordneten ihre persönlichen Ansichten dem Gruppenwillen unter. Sie verabredeten sich über verschlüsselte Chats, in denen der harte Kern der Gruppe die Taten plante und sich selbst als "Terroristen" bezeichnetete. Rolle der Ermittler Nach den Verhaftungen von S., F. und W. hatte die Dresdner Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2016 Anklage vor dem Amtsgericht erhoben – wegen des Einsatzes der Sprengkörper, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Eine terroristische Gruppenstruktur wollten Polizei und Justiz nicht erkennen. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe – zuständig für Terrorermittlungen – sah das anders und zog den Fall am 11. April 2016 an sich, fünf Tage vor der Festnahme der weiteren fünf Angeschuldigten.

Mittlerweile wirken sich die Fehler in dem Freitaler Verfahren positiv aus: Beim Dresdner Prozess gegen den Mann, der 2016 eine Dresdner Moschee und das städtische Kongresszentrum mit Sprengsätzen angriff, wurde seine Gesinnung von vornherein berücksichtigt. Die Übernahme des Freitaler Verfahrens durch die Karlsruher Bundesanwälte habe das Bewusstsein der sächsischen Ermittler geschärft, sagt Nebenklageanwältin Pietrzyk: "Ohne Eingreifen der Generalbundesanwaltschaft wäre der Dresdner Moscheebomber im Ermittlungsverfahren anders behandelt worden." Auch der Prozess gegen die Neonazigruppe Freie Kameradschaft Dresden "wäre wesentlich lascher abgelaufen", sagt Oliver Nießing, der das linke Wohnprojekt juristisch vertritt.



© Michael Heck Tilman Steffen Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Der Prozess wird aber auch Fragen offenlassen: Fungierten Polizeibeamte für die Freitaler Gruppe als Tippgeber? Die drei erst auf Betreiben von Verfahrensbeteiligten gegen Beamte eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurden zwar eingestellt. Doch der durch Details in den Prozessakten genährte Verdacht ist damit nicht ausgeräumt. Hinzu kommt eine lange Liste weiterer Verdächtiger: Freunde und Partnerinnen der Angeklagten, die der Freitaler Gruppe nahestanden, in Taten oder Tatpläne verwickelt sein könnten, die aber die Gerichtsverhandlung teils sogar von den Zuhörerplätzen des Gerichts verfolgen durften. Ein NPD-Abgeordneter aus Freital gehört dazu, den ein Foto mit zweien der Angeklagten hinter einer Hakenkreuzflagge zeigt. Der frei herumläuft, bei dem die Akten und der Prozessverlauf aber den Eindruck vermittelten, dass er zum engsten Kreis der Gruppe gehörte. Auch der anonyme Tippgeber ist darunter, durch den die Polizei den verschlüsselten Messenger-Chat der Freitaler mitlesen konnte. War die wichtigste Quelle der Ermittler, durch die die Gruppe schließlich aufflog, ein in der Gruppe platzierter Spitzel? Und werden all jene jemals angeklagt? "Das Gericht hat nie die Absicht gehabt, wirklich in die Tiefe zu gehen", beklagt Nebenklageanwalt Nießing, "das Versagen staatlicher Stellen wurde aus dem Verfahren bewusst ausgeklammert."

Die Anschläge Auto gesprengt In wechselnden Besetzungen griffen die Angeklagten, so die Ermittler, unter anderem zwei Asylbewerberunterkünfte und ein linkes Wohnprojekt an. Sie nutzten dazu in Deutschland illegale Sprengkörper, die sie in Tschechien kauften. Teilweise bestreiten die Angeschuldigten eine Beteiligung. Am 27. Juli 2015 sprengten die mutmaßlichen Täter den Golf des Freitaler Linken-Abgeordneten Michael Richter, der sich für Flüchtlinge engagiert. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, weitere Wagen wurden beschädigt. Asylbewerberunterkunft attackiert In der Nacht vom 19. auf den 20. September 2015 sollen die Angeklagten am Küchenfenster einer Asylbewerberunterkunft auf der Bahnhofstraße Freital zwei Sprengkörper gezündet haben, darunter einen in Deutschland verbotenen mit dem Namen Cobra 12. Mauerwerk, Glas- und Kunststoffsplitter flogen umher. Verletzt wurde nur deshalb niemand, weil die acht Bewohner in anderen Räumen schliefen. Linken-Parteibüro angegriffen Am 20. September 2015 sollen die mutmaßlichen Täter die Schaufensterscheibe des Partei- und Abgeordnetenbüros der Linkspartei in Freital gesprengt haben, weil sich die Linke für Asylbewerber stark macht. Sprengsätze auf Wohnprojekt Am 18. Oktober 2015 soll die Gruppe gemeinsam mit zugereisten Unterstützern das linke Wohnprojekt Mangelwirtschaft auf der Overbeckstraße 26 in Dresden angegriffen haben. Sie schleuderten Steine und Böller ins Haus und sprengten eine Flasche mit Buttersäure, um das Haus unbewohnbar zu machen. Ein weiterer Sprengsatz dieser Art zündete aber nicht. Die Ermittler sehen in dem Anschlag einen Racheakt der Täter an den Bewohnern. Hintergrund ist ein mutmaßlich linker Angriff auf einen Rechtsradikalen, der mit anderen eine Turnhalle blockiert hat, in der eine Flüchtlingsunterkunft entstehen sollte. Flüchtlingswohnung angegriffen Am 31. Oktober 2015 soll die Gruppe an Fenstern im Erdgeschoss der Asylbewerberwohnung Wilsdruffer Straße 127 zeitgleich drei in Deutschland illegale Sprengkörper Cobra 12 gezündet haben. Die Explosion löste Teile der Fenster aus dem Mauerwerk, Glassplitter flogen umher und verletzten einen der Bewohner im Gesicht. Die drei anderen retteten sich in den Flur, nachdem einer die abbrennende Lunte bemerkt hatte.



Wenige Tage später wurden drei der jetzt Angeschuldigten festgenommen und kamen in Haft.

Im nun endenden Prozess wird das Strafmaß zwischen den Forderungen der Generalbundesanwaltschaft und der Verteidigung liegen. Die Karlsruher verlangten in ihrem Plädoyer für die acht Angeklagten zwischen fünf und elf Jahren Haft, die Verteidigung hält zwischen eineinhalb und sieben Jahren für angemessen. Die 16 Verteidiger betrachten die Taten zumeist als Körperverletzung und Sachbeschädigung, im juristischen Sinne begangen durch eine Gruppe, aber als Vereinigung. Sie bemänteln das Handeln ihrer Mandanten als Reaktion auf die öffentliche Stimmungslage auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Sie führen an, dass einige Angeklagte aussagten, sich kooperativ zeigten: Der als Rädelsführer angeklagte Patrick F. und der Jüngste, Justin Sch., ergriffen im Prozess das Wort, Rico K. ließ eine Erklärung verlesen, der zweite Rädelsführer Timo S. und die einzige Frau, Maria K., brachen am letzten Verhandlungstag ihr Schweigen – für wenige Worte. Andere Angeklagte ließen sich durch ihre Anwälte als Mitläufer darstellen, die nichts wussten, unter Gruppendruck handelten oder nur Schmiere standen. Das Gericht wird all das berücksichtigen müssen, um eine Revision vor dem Bundesgerichtshof zu vermeiden.

Die zentrale Frage ist: Reichen den Richtern die Beweise für ein Urteil wegen Terrors und versuchten Mords? Vor Strafe schützt beim versuchten Mord nicht, dass die potenziellen Opfer auch noch fliehen und sich in Sicherheit bringen könnten. Denn die Täter sind sich bei einem versuchten Mord der tödlichen Wirkung ihrer Waffen bewusst – so war es auch hier, wie die Aussage von Sch. zeigte. Mit sogenanntem bedingten Vorsatz zu handeln heißt, zu erwarten oder zu billigen, dass die Angegriffenen sterben könnten.



Ob die Mordmerkmale zutreffen, wird das Gericht für jede Tat einzeln beurteilen und ein Strafmaß für jeden Verurteilten festlegen. Die Frage, ob die Freitaler Gruppe eine terroristische Vereinigung war oder nicht, muss das Gericht dagegen insgesamt beantworten. Der engste Kreis der Beschuldigten gab seine Antwort schon vor dem Prozess: in einer Smartphone-Message im 16 Mitglieder großen "schwarzen Chat", durch die sich der engste Kreis der Gruppe selbst belastete. Hinein in diesen Chat dürften, wie einer dort schrieb, "nur die Terroristen".