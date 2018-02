Nach der tödlichen Messerattacke in einer Hamburger Edeka-Filiale hat die Bundesanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für den mutmaßlich islamistischen Angeklagten gefordert. Es sei zudem die besondere Schwere der Schuld festzustellen, forderte die Vertreterin der Bundesanwaltschaft, Yasemin Tüz, vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht. Der heute 27 Jahre alte Palästinenser Ahmad A. habe sich des Mordes sowie versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen schuldig gemacht. Die Tat sei islamistisch motiviert gewesen.



Wird eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt und außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt, ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.



Der abgelehnte Asylbewerber hatte bei Prozessauftakt in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung gestanden, am 28. Juli 2017 in einer Edeka-Filiale im Stadtteil Barmbek einen 50-Jährigen erstochen und einen weiteren Kunden schwer verletzt zu haben. Anschließend rannte er auf eine belebte Einkaufsstraße und verletzte fünf weitere Menschen.



"Ich kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. Alles, was ich tun kann, ist Sie um Entschuldigung zu bitten und zu hoffen, dass Sie mir verzeihen", sagte der 27-Jährige zu den Opfern und ihren Familien. "Ich habe von der letzten Zeit gelernt, dass der Mensch nicht das Recht hat, ein Leben zu beenden, ganz egal wie die Umstände sind."

Der psychiatrische Gutachter Norbert Leygraf hält den 27-Jährigen für voll schuldfähig. Ahmad A. leide weder an einer psychischen Erkrankung noch habe er bei seiner Tat unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden. Der Angeklagte habe ihm gesagt, der Vorfall sei nicht seine eigene Entscheidung, sondern Gottes Wille gewesen, sagte Leygraf.