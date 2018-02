Ein in der Ukraine festgenommener Deutscher ist laut Medienberichten wieder zurück in seiner Heimat. Das berichten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Kemal K. war im Juli 2017 wegen eines Interpol-Fahndungsaufrufs auf Initiative der Türkei in Kiew verhaftet worden. Danach kam er wieder frei, durfte die Ukraine jedoch wegen der türkischen Beschuldigungen nicht verlassen. Die Türkei führt Kemal K. auf ihrer Fahndungsliste für Terroristen und hatte ihm vorgeworfen, in zwei Morde verwickelt zu sein.



Der Fall weist Parallelen zur Festnahme von Doğan Akhanlı auf. Der deutsche Schriftsteller war ebenfalls festgenommen worden, weil Interpol auf Ersuchen der Türkei nach ihm fahnden lies. Erst im Oktober 2017 war entschieden worden, dass Akhanlı nicht von Spanien an die Türkei ausgeliefert wird und nach Deutschland zurückkehren darf. Bundeskanzlerin Angela Merkel warf der Türkei den Missbrauch der internationalen Organisation Interpol vor.

Bei Interpol arbeiten 190 Staaten kriminalpolizeilich zusammen. Eine Red Notice beschreibt einen internationalen Suchauftrag nach einem Straftäter. Wenn ein Mitgliedsland einen Verdächtigen damit zur Fahndung ausschreibt, informiert Interpol andere Länder und steuert die länderübergreifende Kooperation.

In Fällen politisch motivierter Verfolgung darf Interpol eigentlich nicht tätig werden, die Prüfmechanismen seien jedoch teilweise unzureichend, sagen Beobachter. Eine türkische Zeitung berichtete, dass die türkische Regierung vergangenes Jahr 60.000 Pässe von angeblichen Putschunterstützern bei Interpol zur Fahndung ausgeschrieben hätte. Interpol forderte die Behörden in der Türkei auf, die Anträge zurückzuziehen – nach Angaben der Süddeutschen Zeitung geschah das auch.

Red Notices bei Interpol werden von vielen Seiten kritisiert. So schreibt die Menschenrechtsorganisation Trial, dass derartige Suchaufträge vor allem verwendet werden, "um das Leben von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und politischen Gegnern im Exil zur Hölle zu machen". Selbst wenn die Gesuchten nicht festgenommen werden, könnten sie nicht mehr in andere Länder reisen. Zudem können Bankkonten eingefroren oder Berufszulassungen verweigert werden.